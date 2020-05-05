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Космос

Китай провел успешный запуск космического корабля с помощью новой ракеты-носителя

Михаил Сысоев
05 мая 2020
Long March 5B
Фото: youtube.com
В будущем корабль будет отправлять космонавтов на китайскую орбитальную станцию.

Китай осуществил успешный запуск космического корабля нового типа и прототипа грузовой возвращаемой капсулы при помощи ракеты-носителя Long March-5B («Чанчжэн-5B», дословно – «Великий поход-5В») с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) во вторник, 5 мая.

Через 488 секунд беспилотный вариант пилотируемого космического корабля вместе с испытательной версией возвращаемой капсулы успешно отсоединился от ракеты и вышел на заданную орбиту.

Космический корабль и капсула должны вернуться на посадочную площадку к пятнице после завершения испытательных полетов.

Китайский корабль разработан для доставки космонавтов на перспективную орбитальную станцию. Он рассчитан на перевозку до шести космонавтов. Согласно проекту, масса корабля составит от 14 до 20 тонн в зависимости от версии.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» является усовершенствованной версией «Чанчжэн-5» — первой китайской космической ракеты тяжелого класса с максимальной грузоподъемностью в 25 тонн. Ее длина достигает 53,7 м, диаметр порядка 5 м. Стартовая масса ракеты составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту — 22 тонны.

Строительство китайской орбитальной станции планируется начать в 2020 году и завершить к 2022 году. В долгосрочных планах Китая — отправка космонавтов на Луну через 10 лет и строительство на поверхности спутника Земли лунной базы.

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