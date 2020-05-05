Китай провел успешный запуск космического корабля с помощью новой ракеты-носителя

Космический корабль и капсула должны вернуться на посадочную площадку к пятнице после завершения испытательных полетов.

Китайский корабль разработан для доставки космонавтов на перспективную орбитальную станцию. Он рассчитан на перевозку до шести космонавтов. Согласно проекту, масса корабля составит от 14 до 20 тонн в зависимости от версии.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» является усовершенствованной версией «Чанчжэн-5» — первой китайской космической ракеты тяжелого класса с максимальной грузоподъемностью в 25 тонн. Ее длина достигает 53,7 м, диаметр порядка 5 м. Стартовая масса ракеты составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту — 22 тонны.

Строительство китайской орбитальной станции планируется начать в 2020 году и завершить к 2022 году. В долгосрочных планах Китая — отправка космонавтов на Луну через 10 лет и строительство на поверхности спутника Земли лунной базы.

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