Китай провел успешный запуск космического корабля с помощью новой ракеты-носителя

В будущем корабль будет отправлять космонавтов на китайскую орбитальную станцию.

China successfully launched its new large carrier rocket Long March-5B, which carried an experimental spacecraft. Specially developed for China's manned space program, Long March-5B will be mainly used to launch the modules of the space station. (Video: CCTV) pic.twitter.com/6XvfPHRZOw