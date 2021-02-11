Китай впервые вывел космический корабль на орбиту Марса

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно вышел на орбиту Марса, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

«Десятого февраля в 19.52 первый китайский зонд по исследованию Марса „Тяньвэнь-1“, разработанный CASC, произвел торможение и успешно вышел на круговую орбиту Марса», — говорится в сообщении.

Пятитонный «Тяньвэнь-1», название которого переводится как «Вопросы небесам», включает в себя марсианский орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход на солнечной энергии.

В последующие дни корабль проведет несколько корректировок орбиты, чтобы в мае подойти к Утопии, массивному ударному бассейну в восточной части северного полушария Марса. В этом месте должен приземлиться 240-килограммовый вездеход.