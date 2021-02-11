Китай впервые вывел космический корабль на орбиту Марса
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно вышел на орбиту Марса, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
«Десятого февраля в 19.52 первый китайский зонд по исследованию Марса „Тяньвэнь-1“, разработанный CASC, произвел торможение и успешно вышел на круговую орбиту Марса», — говорится в сообщении.
Пятитонный «Тяньвэнь-1», название которого переводится как «Вопросы небесам», включает в себя марсианский орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход на солнечной энергии.
В последующие дни корабль проведет несколько корректировок орбиты, чтобы в мае подойти к Утопии, массивному ударному бассейну в восточной части северного полушария Марса. В этом месте должен приземлиться 240-килограммовый вездеход.
Зонд уже отправил обратно свое первое изображение Марса — черно-белое фото, на котором показаны геологические особенности, включая кратер Скиапарелли и Валлес Маринер, обширный участок каньонов на поверхности Марса.
В задачу миссии входят составление карты морфологии и геологической структуры поверхности Марса, изучение характеристик грунта и распределения водяного льда, ионосферы, климата и внутреннего строения планеты. Для их выполнения зонд и марсоход оснащены 13 научными приборами, шесть из которых установлены на марсоходе.
Марсоход должен проработать как минимум 90 марсианских суток на поверхности планеты. Орбитальный аппарат в дальнейшем перейдет на полярную эллиптическую орбиту и начнет научную программу, рассчитанную на один марсианский год (687 дней).
Ранее на этой неделе ОАЭ стали пятой страной, которой удалось достичь Марса. Межпланетная станция «Аль-Амаль» вышла на орбиту Красной планеты и начала исследования.
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