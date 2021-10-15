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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Космос

Китай запустил в космос свою первую солнечную обсерваторию

National Geographic Россия
15 октября 2021
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Фото: CASC
Она будет наблюдать за солнечными вспышками.

Китай твердо намерен не отставать в космической гонке: в стране провели 37-й пуск ракеты в этом году, отправив на орбиту солнечную обсерваторию и 10 других спутников. 

Двухступенчатая одноразовая орбитальная ракета-носитель Чанчжэн-2D взлетела с космодрома Тайюань в северном Китае 14 октября, в 13:51 по московскому времени. В ракете использовалась усовершенствованная конфигурация, которая позволила разместить на борту более 10 спутников, а первая ступень включала решетчатые рули, которые должны были обеспечить контролируемое возвращение ракеты на Землю.

Главным грузом ракеты стала первая китайская солнечная обсерватория, Chinese H-alpha Solar Explorer (CHASE), которая займет солнечно-синхронную орбиту на высоте 517 километров.

CHASE – первая в стране обсерватория, оснащенная солнечным телескопом, который проведет спектроскопические наблюдения Солнца в диапазоне длин волн H-альфа и темно-красной видимой спектральной линии. 

CHASE будет изучать солнечную активность и предоставлять важные данные для прогнозирования космической погоды, в том числе она будет сообщать о солнечных вспышках и корональных выбросах массы. Срок эксплуатации обсерватории составит как минимум три года, что позволит застать солнечный максимум в 2025 году. 

На борту также находились 10 спутников, в том числе орбитальный экспериментальный спутник определения плотности атмосферы (MD-1) и коммерческий экспериментальный спутник метеорологического обнаружения (QX-1). Они были разработаны компанией Shenzhen Aerospace Dongfanghong Satellite Co., Ltd, принадлежащей Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Следующим запуском Китая станет полет с экипажем «Шэньчжоу-13» к основному модулю китайской космической станции Тяньхэ. Он состоится 15 октября. 

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