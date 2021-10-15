Китай запустил в космос свою первую солнечную обсерваторию

Китай твердо намерен не отставать в космической гонке: в стране провели 37-й пуск ракеты в этом году, отправив на орбиту солнечную обсерваторию и 10 других спутников.

Двухступенчатая одноразовая орбитальная ракета-носитель Чанчжэн-2D взлетела с космодрома Тайюань в северном Китае 14 октября, в 13:51 по московскому времени. В ракете использовалась усовершенствованная конфигурация, которая позволила разместить на борту более 10 спутников, а первая ступень включала решетчатые рули, которые должны были обеспечить контролируемое возвращение ракеты на Землю.

Главным грузом ракеты стала первая китайская солнечная обсерватория, Chinese H-alpha Solar Explorer (CHASE), которая займет солнечно-синхронную орбиту на высоте 517 километров.

CHASE – первая в стране обсерватория, оснащенная солнечным телескопом, который проведет спектроскопические наблюдения Солнца в диапазоне длин волн H-альфа и темно-красной видимой спектральной линии.