Китай запустил в космос свою первую солнечную обсерваторию

Китай твердо намерен не отставать в космической гонке: в стране провели 37-й пуск ракеты в этом году, отправив на орбиту солнечную обсерваторию и 10 других спутников.
Двухступенчатая одноразовая орбитальная ракета-носитель Чанчжэн-2D взлетела с космодрома Тайюань в северном Китае 14 октября, в 13:51 по московскому времени. В ракете использовалась усовершенствованная конфигурация, которая позволила разместить на борту более 10 спутников, а первая ступень включала решетчатые рули, которые должны были обеспечить контролируемое возвращение ракеты на Землю.
Главным грузом ракеты стала первая китайская солнечная обсерватория, Chinese H-alpha Solar Explorer (CHASE), которая займет солнечно-синхронную орбиту на высоте 517 километров.
CHASE – первая в стране обсерватория, оснащенная солнечным телескопом, который проведет спектроскопические наблюдения Солнца в диапазоне длин волн H-альфа и темно-красной видимой спектральной линии.
CHASE будет изучать солнечную активность и предоставлять важные данные для прогнозирования космической погоды, в том числе она будет сообщать о солнечных вспышках и корональных выбросах массы. Срок эксплуатации обсерватории составит как минимум три года, что позволит застать солнечный максимум в 2025 году.
На борту также находились 10 спутников, в том числе орбитальный экспериментальный спутник определения плотности атмосферы (MD-1) и коммерческий экспериментальный спутник метеорологического обнаружения (QX-1). Они были разработаны компанией Shenzhen Aerospace Dongfanghong Satellite Co., Ltd, принадлежащей Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).
Следующим запуском Китая станет полет с экипажем «Шэньчжоу-13» к основному модулю китайской космической станции Тяньхэ. Он состоится 15 октября.