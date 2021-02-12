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Космос

Китайский космический аппарат прислал первое видео с орбиты Марса

National Geographic Россия
12 февраля 2021
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Фото: China National Space Administration
«Тяньвэнь-1» работает в штатном режиме.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) поделилось видеозаписью, которая была сделана космическим аппаратом «Тяньвэнь-1» на орбите Марса. 

Зонд снял поверхность Марса, двигаясь от освещенной Солнцем части планеты к ее темной стороне. На кадрах можно увидеть рельеф марсианской поверхности и элементы конструкции космического аппарата.

Совершив путешествие длиной около 500 миллионов километров, «Тяньвэнь-1» вышел на орбиту вокруг Марса в среду, 10 февраля. В тот же день аппарат прислал первую фотографию Красной планеты, на которой показаны геологические особенности, в том числе кратер Скиапарелли и долина Маринерис, обширный участок каньонов на поверхности Марса.

Миссия «Тяньвэнь-1» включает в себя орбитальный корабль, спускаемый модуль и марсоход, который должен высадиться на поверхности планеты в мае.

Получая энергию от солнечных панелей, марсоход будет исследовать марсианский грунт с помощью георадара, осуществлять его химический анализ и искать биомолекулы и биосигнатуры.

Запуск «Тяньвэнь-1» состоялся 23 июля 2020 года с помощью тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5».

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