Китайский марсоход прислал бескрайнюю панораму Красной планеты перед тем, как отключиться

В будущем марсоход будет исследовать поперечные эоловые хребты и дюны, а также впадины, вызванные эрозией, и особенно – загадочные «изъеденные» конические образования. Одной из ключевых задач является определение толщины и распределения марсианской почвы возле некоторых форм рельефа, которые предположительно образовались из-за наличия подземной воды или льда.

В нескольких километрах к югу от местоположения марсохода имеется ряд «изъеденных» конусов. Более пристальный взгляд на них с помощью ландшафтной фотосъемки, мультиспектральной камеры и детектора состава поверхности Марса может дать новое представление о том, как эти структуры были сформированы. Текущие гипотезы связывают их с процессами вулканизма, гидровулканизма или даже движения подземных водных потоков.

В задачи миссии входят картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучение характеристик поверхностного слоя и распределения водяного льда в нём, анализ состава материалов поверхности, измерение параметров ионосферы планеты, электромагнитного и гравитационного полей и получение информации о климате Марса.

Запуск «Тяньвэнь-1» состоялся 23 июля 2020 года с помощью тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Послушайте звуки с Красной планеты, который записал «Чжужун».