Китайский марсоход прислал бескрайнюю панораму Красной планеты перед тем, как отключиться

Китайский марсоход «Чжужун» сделал новую панораму окрестностей своего местонахождения в равнине «Утопия», чтобы отметить 100 дней «проживания» на Красной планете.
Шестиколесный марсоход на солнечной энергии преодолел 1064 метра с момента спуска на поверхность Марса 22 мая. Но с середины сентября до конца октября марсоход и автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1», находящаяся на орбите, уйдут в спящий режим, поскольку солнечные ветра мешают их связи с Землей.
На переднем плане полученной панорамы видны солнечные панели марсохода и его средства связи. На горизонте можно заметить ряд мелких деталей, в том числе посадочную платформу прямо над антенной «Чжужуна».
Национальная астрономическая обсерватория Китая (NAOC) также опубликовала изображение с камеры высокого разрешения станции «Тяньвэнь-1», которая раз в день пролетает над марсоходом и фиксирует его передвижения.
В будущем марсоход будет исследовать поперечные эоловые хребты и дюны, а также впадины, вызванные эрозией, и особенно – загадочные «изъеденные» конические образования. Одной из ключевых задач является определение толщины и распределения марсианской почвы возле некоторых форм рельефа, которые предположительно образовались из-за наличия подземной воды или льда.
В нескольких километрах к югу от местоположения марсохода имеется ряд «изъеденных» конусов. Более пристальный взгляд на них с помощью ландшафтной фотосъемки, мультиспектральной камеры и детектора состава поверхности Марса может дать новое представление о том, как эти структуры были сформированы. Текущие гипотезы связывают их с процессами вулканизма, гидровулканизма или даже движения подземных водных потоков.
В задачи миссии входят картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучение характеристик поверхностного слоя и распределения водяного льда в нём, анализ состава материалов поверхности, измерение параметров ионосферы планеты, электромагнитного и гравитационного полей и получение информации о климате Марса.
Запуск «Тяньвэнь-1» состоялся 23 июля 2020 года с помощью тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Послушайте звуки с Красной планеты, который записал «Чжужун».