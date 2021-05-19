Китайский марсоход прислал свои первые снимки с Красной планеты

«Чжужун» совершил посадку на юге равнины Утопия в северном полушарии Марса 15 мая 2021 года в рамках первой китайской марсианской миссии «Тяньвэнь-1». Орбитальный аппарат включил четвертый ближний тормоз и вышел на новую околомарсианскую восьмичасовую орбиту 17 мая, установив стабильную линию ретрансляционной связи для марсохода.
Это позволило роверу отправить на Землю свои первые снимки, которые были опубликованы Национальным космическим управлением Китая (CNSA).
Цветной снимок был сделан навигационной камерой с объективом, направленным на заднюю часть марсохода. На фотографии видны солнечное крыло и антенна ровера.
Черно-белое фото было сделано фронтальной камерой, которая отслеживает возможные препятствия на пути ровера. Два удлиненных стержня в верхней части изображения — это поверхностные радары, которые позволяют получить более широкий спектр информации о местности.
В камере «объезда препятствий» используется большой широкоугольный объектив, из-за которого изображение искажается, и далекий горизонт образует дугу.
В настоящее время марсоход готовится покинуть посадочную платформу и выбирает возможность выйти на поверхность Марса и начать исследования поверхности.
Миссия «Тяньвэнь-1» включает в себя марсианский орбитальный корабль, спускаемый аппарат и марсоход. В задачи миссии входят картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучение характеристик поверхностного слоя и распределения водяного льда в нём, анализ состава материалов поверхности, измерение параметров ионосферы планеты, электромагнитного и гравитационного полей и получение информации о климате Марса.
Получая энергию от солнечных панелей, марсоход будет исследовать марсианский грунт с помощью георадара, осуществлять его химический анализ и искать биомолекулы и биосигнатуры.
Запуск «Тяньвэнь-1» состоялся 23 июля 2020 года с помощью тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5».