Китайский марсоход прислал свои первые снимки с Красной планеты

«Чжужун» совершил посадку на юге равнины Утопия в северном полушарии Марса 15 мая 2021 года в рамках первой китайской марсианской миссии «Тяньвэнь-1». Орбитальный аппарат включил четвертый ближний тормоз и вышел на новую околомарсианскую восьмичасовую орбиту 17 мая, установив стабильную линию ретрансляционной связи для марсохода.

Это позволило роверу отправить на Землю свои первые снимки, которые были опубликованы Национальным космическим управлением Китая (CNSA).

Цветной снимок был сделан навигационной камерой с объективом, направленным на заднюю часть марсохода. На фотографии видны солнечное крыло и антенна ровера.

Черно-белое фото было сделано фронтальной камерой, которая отслеживает возможные препятствия на пути ровера. Два удлиненных стержня в верхней части изображения — это поверхностные радары, которые позволяют получить более широкий спектр информации о местности.