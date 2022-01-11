Китайский посадочный модуль «Чанъэ-5» обнаружил воду на Луне

С 1960-х годов известно, что вода на Луне существует в твердом состоянии. Лед находится в кратерах вечной тьмы на полюсах спутника Земли. В последние годы ученые получили значительное количество доказательств, что вода есть и на лунной поверхности, освещаемой Солнцем.

Однако эти доказательства были предоставлены с помощью орбитальных или проходящих мимо космических аппаратов, либо в результате анализа образцов, доставленных на Землю. Теперь мы впервые получили свидетельства наличия на Луне воды в результате измерений, совершенных прямо на лунной поверхности.

Совместная исследовательская группа под руководством ученых из Института геологии и геофизики Китайской академии наук (IGGCAS) наблюдала сигналы воды в спектральных данных отражения от лунной поверхности, полученных посадочным модулем «Чанъэ-5». В исследовании также приняли участие ученые из Национального центра космических наук, Гавайского университета в Маноа, Шанхайского института технической физики и Нанкинского университета.

Космический аппарат «ЧанъЭ-5» приземлился на одном из самых молодых морских базальтов, расположенном в средней широте на Луне, и доставил образцы массой 1731 г. Однако перед тем, как взять пробы лунного грунта и вернуть его на Землю, лунный минералогический спектрометр (LMS) на борту посадочного модуля провел измерения спектральной отражательной способности реголита и породы, тем самым предоставив беспрецедентную возможность обнаружить воду прямо на поверхности Луны.