Китайский посадочный модуль «Чанъэ-5» обнаружил воду на Луне

С 1960-х годов известно, что вода на Луне существует в твердом состоянии. Лед находится в кратерах вечной тьмы на полюсах спутника Земли. В последние годы ученые получили значительное количество доказательств, что вода есть и на лунной поверхности, освещаемой Солнцем.
Однако эти доказательства были предоставлены с помощью орбитальных или проходящих мимо космических аппаратов, либо в результате анализа образцов, доставленных на Землю. Теперь мы впервые получили свидетельства наличия на Луне воды в результате измерений, совершенных прямо на лунной поверхности.
Совместная исследовательская группа под руководством ученых из Института геологии и геофизики Китайской академии наук (IGGCAS) наблюдала сигналы воды в спектральных данных отражения от лунной поверхности, полученных посадочным модулем «Чанъэ-5». В исследовании также приняли участие ученые из Национального центра космических наук, Гавайского университета в Маноа, Шанхайского института технической физики и Нанкинского университета.
Космический аппарат «ЧанъЭ-5» приземлился на одном из самых молодых морских базальтов, расположенном в средней широте на Луне, и доставил образцы массой 1731 г. Однако перед тем, как взять пробы лунного грунта и вернуть его на Землю, лунный минералогический спектрометр (LMS) на борту посадочного модуля провел измерения спектральной отражательной способности реголита и породы, тем самым предоставив беспрецедентную возможность обнаружить воду прямо на поверхности Луны.
Китайский зонд был запущен 23 ноября 2020 года, достиг лунной поверхности возле бездействующего вулкана в регионе под названием Oceanus Procellarum, который вымощен вулканическим базальтом, и вернулся на Землю 16 декабря того же года, доставив 1731 грамм лунного грунта, взятого с поверхности и с глубины 1,8 метра.
Но перед тем, как взять пробы лунного грунта, лунный минералогический спектрометр (LMS) на борту посадочного модуля провел измерения спектральной отражательной способности реголита и породы, тем самым предоставив беспрецедентную возможность обнаружить воду на поверхности Луны.
По словам команды, тепло, исходящее от лунной поверхности в дневное время, могло бы перекрыть спектральные записи, но использование модели тепловой коррекции для исправления спектров LMS позволило ученым увидеть спектрографическую сигнатуру воды, показав, что реголит содержит меньше чем 120 частей на миллион воды, что аналогично количеству, обнаруженному в образцах, возвращенных миссией на Землю.
Но при исследовании легкой и пузырчатой породы прибор показал, что в ней содержится около 180 ppm (миллионных доль) воды, что предполагает дополнительный источник воды из недр Луны.
Это открытие подтверждает предыдущие выводы о том, что что на Луне может быть относительно много воды, связанной с минералами в лунном реголите, верхнем слое пыли и щебня на поверхности Луны. В свою очередь, это говорит о том, что определенные вулканические отложения могут быть необходимы для жизнеобеспечения человека на долговременных лунных базах в более низких широтах, где образование ледяных отложений менее вероятно.
«Остается неясным, является ли обнаруженная нами вода гидроксильной или молекулярной. В будущих исследованиях требуется анализ воды и других летучих компонентов, а также состав гидроксильной и молекулярной воды литических фрагментов везикулярных пород в возвращенных образцах», – пишут исследователи.