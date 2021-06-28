Китайский ровер прислал видео с Марса со звуком

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видео с марсоходом «Чжужун». Записи были сделаны беспроводной камерой, установленной ровером на поверхности планеты. Кроме того, было показано приземление ровера на поверхность Марса.
На прошлой неделе агентство передало предварительные кадры с видом на парашютную систему из входной капсулы марсохода. Однако в расширенной версии видео можно увидеть, как капсула раздувается в разреженной марсианской атмосфере. Zhurong и его посадочная платформа отделяются от задней стенки капсулы, а камера, направленная вниз, фиксирует момент приземления, когда тормозной ракетный двигатель поднимает вверх столб пыли.
Также медиа-релиз включает в себя кадры со звуком, фиксирующие передвижение ровера вблизи своей посадочной площадки и момент, когда марсоход отъезжает от установленной на поверхности камеры.
Видеозаписи были переданы на землю через космический аппарат «Тяньвэнь-1», вращающийся на марсианской орбите.
«Орбитальный модуль и марсоход работают исправно, стабильно докладывают партии и родине и издалека приветствуют 100-летие создания партии», — говорится в сообщении CNSA.
100-летие создания Коммунистической партии Китая (КПК) будет отмечаться 1 июля.
Марсоход совершил посадку на поверхности Красной планеты 14 мая и, как заявили в CNSA, проехал 236 метров за 42 марсианских суток, которые длятся 24 часа 39 минут.
В задачи миссии входят картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучение характеристик поверхностного слоя и распределения водяного льда в нём, анализ состава материалов поверхности, измерение параметров ионосферы планеты, электромагнитного и гравитационного полей и получение информации о климате Марса.
Получая энергию от солнечных панелей, марсоход будет исследовать марсианский грунт с помощью георадара, осуществлять его химический анализ и искать биомолекулы и биосигнатуры.
Запуск «Тяньвэнь-1» состоялся 23 июля 2020 года с помощью тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5».