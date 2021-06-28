Китайский ровер прислал видео с Марса со звуком

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видео с марсоходом «Чжужун». Записи были сделаны беспроводной камерой, установленной ровером на поверхности планеты. Кроме того, было показано приземление ровера на поверхность Марса.

На прошлой неделе агентство передало предварительные кадры с видом на парашютную систему из входной капсулы марсохода. Однако в расширенной версии видео можно увидеть, как капсула раздувается в разреженной марсианской атмосфере. Zhurong и его посадочная платформа отделяются от задней стенки капсулы, а камера, направленная вниз, фиксирует момент приземления, когда тормозной ракетный двигатель поднимает вверх столб пыли.