Китайский телескоп зафиксировал космические сигналы неизвестного происхождения

Китайские астрофизики, изучающие быстрые радиовсплески (FRB – Fast Radio Bursts), сообщили о десятках новых сигналах. Их обнаружили с помощью радиотелескопа диаметром 500 метров, известного как FAST.

Сигналы исходят из карликовой галактики, находящейся, предположительно, в 3 миллиардах световых лет от Земли.

По словам специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР, зафиксированные FRB уже наблюдались ранее. Радиоимпульс, известный как FRB121102, был впервые обнаружен в 2012 году и повторился в 2015 году.

В 2019 очередной импульс FRB121102 учёные засекли 30 августа. После этого телескоп записал десятки повторяющихся сигналов в течение нескольких дней. Только 3 сентября их было более 20!

Быстрый радиоимпульс представляет собой единичный сигнал из космоса продолжительностью несколько миллисекунд, который, по рассчётам, способен преодолевать межгалактические расстояния.

Учёные расходятся в объяснении природы сигналов. FRB были впервые обнаружены в 2007 году, и среди гипотез о их происхождении была версия об инопланетном характере сигналов. Впрочем, однозначного ответа нет: например, в 2010 году сигналы с Земли были ошибочно приняты за FRB.