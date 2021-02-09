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Космос

Китайский зонд долетел до Марса и сделал первый снимок

National Geographic Россия
09 февраля 2021
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Фото: China National Space Administration
Аппарат «Тяньвэнь-1» близок к следующему этапу своей миссии.

На черно-белой фотографии, опубликованной Национальным космическим управлением Китая, показаны геологические особенности, в том числе кратер Скиапарелли и долина Маринерис, обширный участок каньонов на поверхности Марса.

Фотография была сделана примерно в 2,2 миллиона километров от Марса, а в настоящее время корабль находится менее чем в миллионе километров от планеты.

В пятницу аппарат запустил один из своих двигателей, чтобы скорректировать свою орбиту. После этого он замедлился и ориентировочно 10 февраля должен будет захвачен марсианской гравитацией.

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Миссия «Тяньвэнь-1» включает в себя марсианский орбитальный корабль, спускаемый аппарат и марсоход. В задачи миссии входят картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучение характеристик поверхностного слоя и распределения водяного льда в нём, анализ состава материалов поверхности, измерение параметров ионосферы планеты, электромагнитного и гравитационного полей и получение информации о климате Марса.

Получая энергию от солнечных панелей, марсоход будет исследовать марсианский грунт с помощью георадара, осуществлять его химический анализ и искать биомолекулы и биосигнатуры.

Запуск «Тяньвэнь-1» состоялся 23 июля 2020 года с помощью тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5».

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