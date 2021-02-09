Китайский зонд долетел до Марса и сделал первый снимок

На черно-белой фотографии, опубликованной Национальным космическим управлением Китая, показаны геологические особенности, в том числе кратер Скиапарелли и долина Маринерис, обширный участок каньонов на поверхности Марса.

Фотография была сделана примерно в 2,2 миллиона километров от Марса, а в настоящее время корабль находится менее чем в миллионе километров от планеты.

В пятницу аппарат запустил один из своих двигателей, чтобы скорректировать свою орбиту. После этого он замедлился и ориентировочно 10 февраля должен будет захвачен марсианской гравитацией.