Китайский зонд успешно сел на Луну. У него есть 2 дня на сбор грунта

Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку в заданном районе на поверхности Луны. Прилунение произошло в 18:11 (мск) 1 декабря на видимой стороне Луны в районе с координатами 51,8 градуса западной долготы и 43,1 градуса северной широты. Установленная на посадочном модуле камера сделала снимки места прилунения.
Посадочный модуль является одним из четырех роботов миссии, цель которой — отправить образец лунного реголита на Землю до конца 2020 года. В случае успеха Китай станет третьей страной в мире, доставившей грунт с Луны на Землю — после США и СССР.
CCTV-13 just ran this. #China #Moon #Change5 pic.twitter.com/gxXBNr7mz6— Jonathan Amos (@BBCAmos) December 1, 2020
Роботизированная рука посадочного модуля запрограммирована на бурение около 1,8 метра поверхности Луны для сбора 2 кг лунных камней и пыли из ранее неизведанной области: вулканической вершины под названием пик Рюмкера в Океане Бурь. Этот материал может предоставить новую информацию о прошлой вулканической активности Луны.
Далее образцы будут загружены в специальный контейнер аппарата для взлета, который должен состыковаться с орбитальным модулем, после чего контейнер с грунтом будет перегружен в возвращаемый аппарат. Если все пойдет хорошо, трио роботов вернется на Землю в середине декабря, приземлившись во Внутренней Монголии.
Предыдущие образцы лунных горных пород, собранные США и Советским Союзом, привели ученых к выводу, что вулканы были активны на поверхности Луны около 3 миллиардов лет назад. Но ученые подсчитали, что такие регионы, как пик Рюмкера, могли быть местом вулканической активности всего 1,2 миллиарда лет назад.
Изначально «Чанъэ-5» планировалось запустить в ноябре 2017 года на тяжелой ракете ракете-носителе «Чанчжэн-5»; спуск аппарата на Луну планировался на конец ноября 2017 года. Однако, после неудачного второго старта этой «Чанчжэн-5», запуск программы перенесли на 2020 год.
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