Китайский зонд успешно сел на Луну. У него есть 2 дня на сбор грунта

Роботизированная рука посадочного модуля запрограммирована на бурение около 1,8 метра поверхности Луны для сбора 2 кг лунных камней и пыли из ранее неизведанной области: вулканической вершины под названием пик Рюмкера в Океане Бурь. Этот материал может предоставить новую информацию о прошлой вулканической активности Луны.

Далее образцы будут загружены в специальный контейнер аппарата для взлета, который должен состыковаться с орбитальным модулем, после чего контейнер с грунтом будет перегружен в возвращаемый аппарат. Если все пойдет хорошо, трио роботов вернется на Землю в середине декабря, приземлившись во Внутренней Монголии.

Предыдущие образцы лунных горных пород, собранные США и Советским Союзом, привели ученых к выводу, что вулканы были активны на поверхности Луны около 3 миллиардов лет назад. Но ученые подсчитали, что такие регионы, как пик Рюмкера, могли быть местом вулканической активности всего 1,2 миллиарда лет назад.