Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Космос

Китайский зонд успешно сел на Луну. У него есть 2 дня на сбор грунта

National Geographic Россия
02 декабря 2020
«Чанъэ-5»
Лунная миссия впервые за 44 года соберет образцы реголита с поверхности спутника нашей планеты для их передачи на Землю.

Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку в заданном районе на поверхности Луны. Прилунение произошло в 18:11 (мск) 1 декабря на видимой стороне Луны в районе с координатами 51,8 градуса западной долготы и 43,1 градуса северной широты. Установленная на посадочном модуле камера сделала снимки места прилунения.

Посадочный модуль является одним из четырех роботов миссии, цель которой — отправить образец лунного реголита на Землю до конца 2020 года. В случае успеха Китай станет третьей страной в мире, доставившей грунт с Луны на Землю — после США и СССР.

Роботизированная рука посадочного модуля запрограммирована на бурение около 1,8 метра поверхности Луны для сбора 2 кг лунных камней и пыли из ранее неизведанной области: вулканической вершины под названием пик Рюмкера в Океане Бурь. Этот материал может предоставить новую информацию о прошлой вулканической активности Луны.

Далее образцы будут загружены в специальный контейнер аппарата для взлета, который должен состыковаться с орбитальным модулем, после чего контейнер с грунтом будет перегружен в возвращаемый аппарат. Если все пойдет хорошо, трио роботов вернется на Землю в середине декабря, приземлившись во Внутренней Монголии. 

Предыдущие образцы лунных горных пород, собранные США и Советским Союзом, привели ученых к выводу, что вулканы были активны на поверхности Луны около 3 миллиардов лет назад. Но ученые подсчитали, что такие регионы, как пик Рюмкера, могли быть местом вулканической активности всего 1,2 миллиарда лет назад.

«Если в последнее время лунные вулканы действительно были активны, мы перепишем историю Луны», — Сяо Лун, планетарный геолог из Китайского университета геонаук в Ухане.

Изначально «Чанъэ-5» планировалось запустить в ноябре 2017 года на тяжелой ракете ракете-носителе «Чанчжэн-5»; спуск аппарата на Луну планировался на конец ноября 2017 года. Однако, после неудачного второго старта этой «Чанчжэн-5», запуск программы перенесли на 2020 год.

Узнайте, как австралийский радиотелескоп за 10 дней обнаружил более миллиона новых галактик.

рекомендации
Айсберг

Путешествие на Ямал: почувствуй гармонию Арктики

Фотоаппарат generic icon

Выходные в Рязанской области: куда пойти и чем заняться

Вопросительный знак, вопрос

Безопасно ли оставаться дома? Устраиваем детокс для своей квартиры