Когда на Марсе появилась вода? Подскажет древний метеорит

Не секрет, что некогда на Марсе была вода. И не просто вода, а целые моря! Однако на вопрос о том, когда именно появилась жидкость Красной планете и когда она испарилась, ответить гораздо труднее. Новое исследование предполагает, что вода присутствовала на Марсе около 4,4 миллиарда лет назад, на 700 миллионов лет раньше, чем считалось до этого.

Эта гипотеза основана на анализе метеорита NWA 7533, обнаруженного в пустыне Сахара и предположительно возникшего на Марсе миллиарды лет назад. Окисление некоторых минералов внутри метеорита указывает на присутствие воды.