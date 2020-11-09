Когда на Марсе появилась вода? Подскажет древний метеорит
Не секрет, что некогда на Марсе была вода. И не просто вода, а целые моря! Однако на вопрос о том, когда именно появилась жидкость Красной планете и когда она испарилась, ответить гораздо труднее. Новое исследование предполагает, что вода присутствовала на Марсе около 4,4 миллиарда лет назад, на 700 миллионов лет раньше, чем считалось до этого.
Эта гипотеза основана на анализе метеорита NWA 7533, обнаруженного в пустыне Сахара и предположительно возникшего на Марсе миллиарды лет назад. Окисление некоторых минералов внутри метеорита указывает на присутствие воды.
Ученые давно пытаются понять, появляется ли вода на планетном теле сразу после его образования в результате ударов астероидов или же это происходит естественным образом в процессе формирования планеты. Древние горные породы, такие как NWA 7533, могут помочь ученым заглянуть в прошлое и выяснить это.
На то, что вода на Красной планете существовала 4,4 миллиарда лет назад, указывают найденные учеными следы окисления, которые образовались при каком-то мощном ударе о поверхность Марса. В результате вырванные с поверхности Красной планеты фрагменты были выброшены в космическое пространство и достигли Земли в виде метеоритов.
Если вода на Марсе появилась раньше, чем предполагалось, то это может указывать и еще на одно важное обстоятельство: вода, возможно, была естественным побочным продуктом какого-то процесса на ранней стадии формирования Марса. Это знание играет важную роль в исследованиях о формировании планет в целом. С водой рождается жизнь, и это одна из причин, по которой ученые так стремятся выследить ее во Вселенной.
Пара метеоритов была найдена в Сахаре несколько лет назад. Они были названы NWA 7034 и NWA 7533, где NWA обозначает Северо-Западную Африку (North West Africa), а номер — это порядок, в котором метеориты официально одобряются Meteoritical Society, международной планетологической организацией. Стоимость одного грамма каждого из метеоритов оценивается в 10 тысяч долларов. Микочи и его команда приобрели для исследования 50 граммов метеорита NWA 7533.
Взгляните на атлас древних морей Марса.