Кольцеобразное затмение Солнца – главное астрономическое событие июня

Кольцеобразное — одна из разновидностей солнечного затмения. В отличие от полного, когда Луна целиком закрывает Солнце, в данном случае спутник находится на большем удалении от Земли, и конус его тени проходит над земной поверхностью, не достигая ее. Для наблюдателя это означает, что Луна движется по диску Солнца, но не может скрыть его полностью, и в максимальной фазе затмения Луны видно яркое светящееся кольцо. Небо остается светлым; не видно ни звезд, ни солнечной короны.
Полоса кольцеобразной фазы начнется в канадской провинции Онтарио 10 июня. Далее, двигаясь в северо-восточном направлении, полоса направится к морю Баффина и крайней северо-западной части Гренландии. В точке с координатами 80°49’ с. ш. и 66°48’ з. д. наступит максимальная фаза 0,94, после чего она вступит в акваторию Северного Ледовитого океана и пройдет через Северный полюс. Это единственное кольцеобразное затмение в XXI веке, видимое на Северном полюсе! А после этого, следуя в южном направлении, полоса вступит на территорию России.
Полностью насладиться явлением смогут наблюдатели в Якутии, где оно предстанет кольцеобразным: Луна перекроет Солнце более чем на 90%. В других регионах России затмение станет частным с фазами от 0,1 до 0,8. Для Москвы максимум с фазой 0,257 произойдет 10 июня в 14:26 мск.
В общей сложности частные фазы будут видны в Северной Америке, северной и центральной Европе, на значительной части территории бывшего СССР кроме южных районов, в Монголии, на большей части Китая и в северной зоне акватории Атлантического океана. Закончится это явление в 14:33 мск на заходе Солнца чуть севернее Магадана.
За минувшие 50 лет в России случилось семь полных солнечных затмений, но последнее кольцеобразное наблюдалось 20 мая 1966 года. Теперь же это будет происходить чаще, и следующее кольцеобразное затмение, которое состоится 1 июня 2030 года, можно будет видеть в густонаселенных районах России, включая юг европейской части.
До 21 июня, Дня летнего солнцестояния, светило движется по созвездию Телец, а затем переходит в созвездие Близнецы и остается в нем до конца месяца. Продолжительность дня увеличивается от 17 часов 11 минут в начале месяца до 17 часов 33 минуты в день солнцестояния на широте Москвы. На широте Санкт-Петербурга наступают белые ночи, а севернее 66 широты — полярный день, и благоприятные условия для наблюдения звездного неба остаются лишь в южных районах страны.
Ярких звездопадов в июне нет. Каждый год в период с 26 июня по 2 июля Земля проходит сквозь орбиту короткопериодической кометы Понса-Виннеке, порождая Июньские Боотиды. В 1998 и 2004 годах наблюдалось 50-100 метеоров в час, но это скорее исключение из правила, и чаще всего активность этого метеорного потока очень низкая: не более 2 метеоров в час.
Небо будто бы отдыхает перед тем, как набраться сил для главного звездопада года: августовских Персеид. Его первые метеоры появляются уже в июле и, кроме того, во второй летний месяц будет действовать поток Южные дельта-Аквариды.
Среди памятных астрономических дат июня — открытие атмосферы Венеры М. В. Ломоносовым. Русский ученый первым заметил и правильно интерпретировал оптический эффект, возникающий при прохождении планеты по диску Солнца. Тонкий светящийся ореол вокруг силуэта Венеры свидетельствует о наличии у нее атмосферы, и это открытие было совершено 260 лет назад, 6 июня 1761 года.
Узнайте, что нам известно о Венере сейчас.