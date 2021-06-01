Кольцеобразное затмение Солнца – главное астрономическое событие июня

За минувшие 50 лет в России случилось семь полных солнечных затмений, но последнее кольцеобразное наблюдалось 20 мая 1966 года. Теперь же это будет происходить чаще, и следующее кольцеобразное затмение, которое состоится 1 июня 2030 года, можно будет видеть в густонаселенных районах России, включая юг европейской части.

До 21 июня, Дня летнего солнцестояния, светило движется по созвездию Телец, а затем переходит в созвездие Близнецы и остается в нем до конца месяца. Продолжительность дня увеличивается от 17 часов 11 минут в начале месяца до 17 часов 33 минуты в день солнцестояния на широте Москвы. На широте Санкт-Петербурга наступают белые ночи, а севернее 66 широты — полярный день, и благоприятные условия для наблюдения звездного неба остаются лишь в южных районах страны.

Ярких звездопадов в июне нет. Каждый год в период с 26 июня по 2 июля Земля проходит сквозь орбиту короткопериодической кометы Понса-Виннеке, порождая Июньские Боотиды. В 1998 и 2004 годах наблюдалось 50-100 метеоров в час, но это скорее исключение из правила, и чаще всего активность этого метеорного потока очень низкая: не более 2 метеоров в час.

Небо будто бы отдыхает перед тем, как набраться сил для главного звездопада года: августовских Персеид. Его первые метеоры появляются уже в июле и, кроме того, во второй летний месяц будет действовать поток Южные дельта-Аквариды.