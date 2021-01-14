Количество галактик во Вселенной «сократили» с двух триллионов до сотен миллиардов

В ноябре 2020 года группа астрономов во главе с Тодом Лауэром из Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне представила результаты исследования, в котором они попытались выяснить, насколько космос темный, если исключить свет от звезд и галактик.

Для этого они воспользовались снимками, сделанными с помощью простого телескопа и камеры New Horizons — космического аппарата, который находится на расстоянии более 6,4 млрд километров от Земли. На таком отдалении от нашей планеты космос в 10 раз темнее, чем для «Хаббла», который, находясь на земной орбите, все еще «страдает» от светового загрязнения.

Тогда ученые не смогли объяснить происхождение примерно половины света, который был зафиксирован на снимках. Теперь они произвели новые расчеты и оценили количество галактик во Вселенной, которые светятся слишком слабо, чтобы мы могли их обнаружить.