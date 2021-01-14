Количество галактик во Вселенной «сократили» с двух триллионов до сотен миллиардов
В ноябре 2020 года группа астрономов во главе с Тодом Лауэром из Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне представила результаты исследования, в котором они попытались выяснить, насколько космос темный, если исключить свет от звезд и галактик.
Для этого они воспользовались снимками, сделанными с помощью простого телескопа и камеры New Horizons — космического аппарата, который находится на расстоянии более 6,4 млрд километров от Земли. На таком отдалении от нашей планеты космос в 10 раз темнее, чем для «Хаббла», который, находясь на земной орбите, все еще «страдает» от светового загрязнения.
Тогда ученые не смогли объяснить происхождение примерно половины света, который был зафиксирован на снимках. Теперь они произвели новые расчеты и оценили количество галактик во Вселенной, которые светятся слишком слабо, чтобы мы могли их обнаружить.
Количество галактик во Вселенной — один из фундаментальных вопросов в области астрономии. Первое реальное понимание этого параметра появилось у ученых в 1990-х годах благодаря космическому телескопу «Хаббл». По примерным тогдашним подсчетам, всего существовало около 100 миллиардов галактик.
Однако в 2016 году группа астрономов из Корнелльского университета пересмотрела данные «Хаббла» и получила невероятную цифру в 2 триллиона галактик. Теперь количество галактик вновь пересмотрено. Лауэр и его коллеги считают, что их всего несколько сотен миллиардов.
«Возьмите все галактики, которые видит "Хаббл", удвойте это число, и мы получим искомое, но не более того», — добавляет Тод Лауэр.
Чтобы прийти к такому выводу, команда проанализировала изображения из архивов New Horizons, исключив свет от звезд Млечного Пути, отражающийся от межзвездной пыли. Осталось очень слабое, но все же ощутимое фоновое свечение.
Так откуда же этот оставшийся свет? Астрономы предполагают, что это могут быть очень рассеянные карликовые галактики, находящиеся относительно близко, или гораздо более слабые галактики, расположенные на больших расстояниях. Звезды-бродяги, не привязанные к галактикам, также могут быть виновником имеющегося света, или, возможно, гало галактик ярче, чем мы думаем.
Ответить на эти вопросы могут будущие наблюдения, такие как запуск телескопа Джеймса Уэбба в октябре.