Команда «Хаббла» поделилась переработанным изображением красочной туманности Вуаль

На этом снимке телескопа «Хаббл» показана небольшая часть туманности Вуаль, которая находится на расстоянии 2400 световых лет от нас в созвездии Лебедя. Туманность имеет и другие известные названия: Петля Лебедя, Рыбачья сеть, а также официальные W78 и Sharpless 103.

Вуаль представляет собой остаток сверхновой, которая взорвалась между 10 000 и 20 000 лет назад. Когда это произошло, наблюдатель с Земли мог видеть на небе звезду, ярче Венеры, которая светила и в дневном небе. С тех пор остатки звезды распространялись во все стороны, покрыв область неба диаметром примерно 3 градуса.