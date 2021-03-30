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Космос

Команда «Хаббла» поделилась переработанным изображением красочной туманности Вуаль

National Geographic Россия
30 марта 2021
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Фото: NASA
Veil_nebula_(Mikael_Svalgaard).jpg
Полный вид туманности. Фотография выполнена совмещением снимков в спектрах Hα, O III и S II (2003-2005 годы)
Фото: Wikimedia Commons
Туманность представляет собой остатки сверхновой, взрыв которой могли наблюдать древние люди.

На этом снимке телескопа «Хаббл» показана небольшая часть туманности Вуаль, которая находится на расстоянии 2400 световых лет от нас в созвездии Лебедя. Туманность имеет и другие известные названия: Петля Лебедя, Рыбачья сеть, а также официальные W78 и Sharpless 103.

Вуаль представляет собой остаток сверхновой, которая взорвалась между 10 000 и 20 000 лет назад. Когда это произошло, наблюдатель с Земли мог видеть на небе звезду, ярче Венеры, которая светила и в дневном небе. С тех пор остатки звезды распространялись во все стороны, покрыв область неба диаметром примерно 3 градуса.

«Звезда-прародитель туманности, которая была в 20 раз больше Солнца, жила быстро и умерла молодой, закончив свою жизнь катастрофическим выбросом энергии. Несмотря на это звездное насилие, ударные волны и обломки сверхновой создали в туманности тонкий узор ионизированного газа, создав сцену удивительной астрономической красоты», — команда «Хаббла».

Вуаль неоднократно была мишенью «Хаббла». Эта конкретная фотография была сделана инструментом телескопа Wide Field Camera 3, но теперь команда, управляющая миссией, улучшила снимок с использованием пяти различных фильтров. 

Новые методы постобработки позволили дополнительно улучшить детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода (синий), ионизированного водорода и ионизированного азота (красный).

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

– галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.

А знаете ли вы, сколько лет «Хаббл» уже находится на орбите?

Лет 15?

Что вы!
«Хаббл» был запущен на орбиту в апреле 1990 года. Следовательно, он работает для нас уже 30 лет!

Ставлю на 22-23 года!

Что вы!
«Хаббл» был запущен на орбиту в апреле 1990 года. Следовательно, он работает для нас уже 30 лет!

Лет 30, наверное

В точку!
«Хаббл» был запущен на орбиту в апреле 1990 года
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