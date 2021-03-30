Команда «Хаббла» поделилась переработанным изображением красочной туманности Вуаль
На этом снимке телескопа «Хаббл» показана небольшая часть туманности Вуаль, которая находится на расстоянии 2400 световых лет от нас в созвездии Лебедя. Туманность имеет и другие известные названия: Петля Лебедя, Рыбачья сеть, а также официальные W78 и Sharpless 103.
Вуаль представляет собой остаток сверхновой, которая взорвалась между 10 000 и 20 000 лет назад. Когда это произошло, наблюдатель с Земли мог видеть на небе звезду, ярче Венеры, которая светила и в дневном небе. С тех пор остатки звезды распространялись во все стороны, покрыв область неба диаметром примерно 3 градуса.
Вуаль неоднократно была мишенью «Хаббла». Эта конкретная фотография была сделана инструментом телескопа Wide Field Camera 3, но теперь команда, управляющая миссией, улучшила снимок с использованием пяти различных фильтров.
Новые методы постобработки позволили дополнительно улучшить детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода (синий), ионизированного водорода и ионизированного азота (красный).
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
– галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.
А знаете ли вы, сколько лет «Хаббл» уже находится на орбите?
Лет 15?
Что вы!«Хаббл» был запущен на орбиту в апреле 1990 года. Следовательно, он работает для нас уже 30 лет!
Ставлю на 22-23 года!
Что вы!«Хаббл» был запущен на орбиту в апреле 1990 года. Следовательно, он работает для нас уже 30 лет!
Лет 30, наверное