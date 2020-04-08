Комета ATLAS начала разваливаться при приближении к Солнцу

Астрономы Цюаньчжи Йе из Университета Мэриленда и Цичен Чжан из Калифорнийского технологического института сообщили, что на новых изображениях ATLAS ее ядро выглядит удлиненным.
Исследователи считают, что это говорит о разрушении ядра кометы и отделении от него крупных фрагментов, подобный сценарий может объяснить и сильное влияние негравитационных сил на движение кометы, которое было замечено ранее.
Карл Баттамс из Военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне считает, что происходящее ознаменует начало конца кометы. Ученый процитировал свое собственное сообщение, опубликованное еще 15 марта: «Не удивлюсь, если ATLAS начнет быстро тускнеть и, возможно, даже распадаться, не достигнув Солнца. Очень надеюсь, что ошибаюсь, но комета Еленина сделала нечто подобное несколько лет назад, будучи очень многообещающей, но оказавшись пшиком».
Исследователи считают практически неизбежным, что ATLAS продолжит распадаться и, следовательно, терять яркость, что лишит ее возможности стать кометой года.
Комета, которая также известна как C/2019 Y4, была открыта астрономами из объединения Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) в декабре 2019 года. На тот момент она представляла собой тусклый объект, однако спустя всего месяц ее яркость выросла примерно в 4 000 раз.
По подсчетам ученых, комета должна была максимально сблизится с Землей 23 мая 2020 года. Предсказывалось, что комета могла стать видимой невооруженным глазом в середине мая и оказаться ярчайшей за последние семь лет.
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