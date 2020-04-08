Комета ATLAS начала разваливаться при приближении к Солнцу

Астрономы Цюаньчжи Йе из Университета Мэриленда и Цичен Чжан из Калифорнийского технологического института сообщили, что на новых изображениях ATLAS ее ядро выглядит удлиненным.

Исследователи считают, что это говорит о разрушении ядра кометы и отделении от него крупных фрагментов, подобный сценарий может объяснить и сильное влияние негравитационных сил на движение кометы, которое было замечено ранее.