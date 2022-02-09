Комета Бернардинелли-Бернштейна оказалась крупнейшей за всю историю наблюдений

Ее диаметр составляет около 137 километров – и это очень много (для кометы уж точно).

Группа исследователей из Парижской обсерватории и Института астрофизики Андалусии (CSIC) подтвердила, что комета 2014 UN271 является самой крупной из когда-либо наблюдавшихся комет. Они опубликовали статью с описанием своих открытий на сервере препринтов arXiv, и она была принята к публикации в Astronomy and Astrophysics Letters.

Комета 2014 UN271, также известная как комета Бернардинелли-Бернштейна, впервые была замечена в 2014 году астрономами Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном. Ее наблюдали на архивных снимках из исследования по проекту «Обзор темной энергии».

В то время исследователи определили, что она возникла в Облаке Оорта и находилась на расстоянии, сопоставимом расстоянию от Земли до Нептуна. Первоначально астрономы не могли определить ее размеров.

Семь лет спустя, когда комета приблизилась к Земле, стало ясно, что она крупнее большинства известных комет. Исследователи предположили, что ее диаметр составляет от 100 до 370 километров. Тогда мы писали о комете как о малой планете. Сам термин «малая планета» означает небесное тело, движущееся по орбите вокруг Солнца и не классифицированное ни как планета, ни как комета: это могут быть карликовые планеты, астероиды, троянские спутники, кентавры и различные транснептуновые объекты. Впрочем, термин не является официальным, и кометы к малым планетам не относятся

Рецентрированное общее изображение 2014 UN271 на частоте 233 ГГц, объединяющее данные из двух SB и четырех спектральных окон Фото: CSIC

В новой работе, используя данные комплекса радиотелескопов ALMA, астрономы изучили длины волн света, отражающегося от кометы, чтобы узнать больше о ее размере. В частности, исследователи сосредоточились на тех длинах волн ее микроволнового излучения, которые не были связаны с пылью, испускаемой кометой, отметив, что сравнительная яркость длин волн, отраженных от кометы, была довольно типичной.

Их расчеты показали, что для того, чтобы комета отражала так много света, ее диаметр должен составлять примерно 137 километров.

Комета Бернардинелли-Бернштейна существенно превзошла по размерам предыдущего рекордсмена – комету Хейла-Боппа, диаметр которой составлял примерно 74 километра.

Исследователи также отмечают, что их измерение кометы 2014 UN271 было самым далеким измерением отражательной способности кометы (альбедо) из когда-либо проводившихся. Они добавили, что исследование кометы на таком расстоянии позволит детально отслеживать ее размер по мере того, как она теряет лед при приближении к Солнцу. Они ожидают, что, когда она отправится в обратный путь, то уменьшится вдвое.