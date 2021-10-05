Корабль с Юлией Пересильд и Климом Шипенко пристыковался к МКС

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС на борту космического корабля «Союз МС-19», который пристыковался к модулю «Рассвет», сообщает РИА «Новости». Перед стыковкой корабль сделал два витка вокруг Земли. После проверки герметичности и выравнивания давления будут открыты шлюзы на саму станцию.

При стыковке поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс». В результате ЦУП велел Шкаплерову перейти на ручное управление.