Корабль с Юлией Пересильд и Климом Шипенко пристыковался к МКС

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС на борту космического корабля «Союз МС-19», который пристыковался к модулю «Рассвет», сообщает РИА «Новости». Перед стыковкой корабль сделал два витка вокруг Земли. После проверки герметичности и выравнивания давления будут открыты шлюзы на саму станцию.
При стыковке поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс». В результате ЦУП велел Шкаплерову перейти на ручное управление.
Фото дня. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились в космос, чтобы снять художественный фильм на МКС. Космический корабль "Союз МС" стартовал с космодрома Байконур. Экипаж должен вернуться на Землю 17 октября. pic.twitter.com/z2vXHo1Pao— DW на русском (@dw_russian) October 5, 2021
На Международной космической станции будут проводиться съемки фильма «Вызов». Это будет первая в истории лента с профессиональными актерами в космосе. На месте их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.