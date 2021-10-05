Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Космос

Корабль с Юлией Пересильд и Климом Шипенко пристыковался к МКС

National Geographic Россия
05 октября 2021
002.jpg
Фото: Роскосмос
Стыковка прошла не без проблем.

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС на борту космического корабля «Союз МС-19», который пристыковался к модулю «Рассвет», сообщает РИА «Новости». Перед стыковкой корабль сделал два витка вокруг Земли. После проверки герметичности и выравнивания давления будут открыты шлюзы на саму станцию.

При стыковке поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс». В результате ЦУП велел Шкаплерову перейти на ручное управление.

На Международной космической станции будут проводиться съемки фильма «Вызов». Это будет первая в истории лента с профессиональными актерами в космосе. На месте их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

рекомендации
Череп

Окаменелости со свалки – какие находки сделали палеонтологи на полигоне для отходов?

Горы

Восхождение на Килиманджаро: самое интересное приключение в Африке