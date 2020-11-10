Коричневого карлика впервые в истории обнаружили по радиосигналу

Европейские и гавайские учёные впервые в истории обнаружили с помощью радиотелескопа супер-планету, также известную как холодный коричневый карлик или «несостоявшаяся звезда». Обнаружение BDR J1750+3809, расположенного на расстоянии 212 световых лет от нас в созвездии Геркулеса, может помочь в поиске обитаемых экзопланет.

Первые предположения о существовании коричневых карликов возникли в 1960-х годах; их также называют супер-планетами, так как они обитают в нише между звездами и планетами. По составу они похожи на газовые гиганты Солнечной системы, но они намного больше — их масса в 80 раз больше массы Юпитера. Впрочем, несмотря на колоссальную разницу в массе, радиусы коричневых карликов различаются всего на 10-15% для всего диапазона масс, из-за чего отличить их от планет достаточно трудно.

К сожалению, даже этого огромного размера недостаточно, чтобы запустить ядерный синтез и превратить коричневого карлика в настоящую звезду. Вместо этого он выделяет тепло, оставшееся от его образования. Это означает, что они светятся в инфракрасной полосе спектра, что делает их обнаружимыми при обзоре неба. Кроме того, у них есть мощные магнитные поля, как у Юпитера, поэтому они излучают радиоволны, которые могут быть обнаружены радиотелескопами.

До сих пор обычным способом изучения этих объектов было обнаружение их в инфракрасных обзорах неба, а затем наведение на них радиотелескопов для дальнейшего анализа. На этот раз коричневый карлик Элегаст (Elegast), также известный как BDR J1750+3809, был впервые обнаружен именно низкочастотным радиотелескопом (LOFAR) с центром в Нидерландах, а затем изучался двумя обсерваториями на щитовом вулкане Мауна-Кеа, расположенном на острове Гавайи.

По данным Гавайского университета, обнаружение коричневого карлика с помощью радиотелескопа демонстрирует, что астрономы могут находить межзвездные объекты, которые слишком холодны для того, чтобы их можно было зарегистрировать инфракрасными телескопами.