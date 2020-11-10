Коричневого карлика впервые в истории обнаружили по радиосигналу
Европейские и гавайские учёные впервые в истории обнаружили с помощью радиотелескопа супер-планету, также известную как холодный коричневый карлик или «несостоявшаяся звезда». Обнаружение BDR J1750+3809, расположенного на расстоянии 212 световых лет от нас в созвездии Геркулеса, может помочь в поиске обитаемых экзопланет.
Первые предположения о существовании коричневых карликов возникли в 1960-х годах; их также называют супер-планетами, так как они обитают в нише между звездами и планетами. По составу они похожи на газовые гиганты Солнечной системы, но они намного больше — их масса в 80 раз больше массы Юпитера. Впрочем, несмотря на колоссальную разницу в массе, радиусы коричневых карликов различаются всего на 10-15% для всего диапазона масс, из-за чего отличить их от планет достаточно трудно.
К сожалению, даже этого огромного размера недостаточно, чтобы запустить ядерный синтез и превратить коричневого карлика в настоящую звезду. Вместо этого он выделяет тепло, оставшееся от его образования. Это означает, что они светятся в инфракрасной полосе спектра, что делает их обнаружимыми при обзоре неба. Кроме того, у них есть мощные магнитные поля, как у Юпитера, поэтому они излучают радиоволны, которые могут быть обнаружены радиотелескопами.
До сих пор обычным способом изучения этих объектов было обнаружение их в инфракрасных обзорах неба, а затем наведение на них радиотелескопов для дальнейшего анализа. На этот раз коричневый карлик Элегаст (Elegast), также известный как BDR J1750+3809, был впервые обнаружен именно низкочастотным радиотелескопом (LOFAR) с центром в Нидерландах, а затем изучался двумя обсерваториями на щитовом вулкане Мауна-Кеа, расположенном на острове Гавайи.
По данным Гавайского университета, обнаружение коричневого карлика с помощью радиотелескопа демонстрирует, что астрономы могут находить межзвездные объекты, которые слишком холодны для того, чтобы их можно было зарегистрировать инфракрасными телескопами.
Одним из важных моментов недавнего открытия является то, что оно не только открывает новый способ обнаружения холодных коричневых карликов, но также помогает в поисках жизни за пределами Солнечной системы. Холодные коричневые карлики — единственное, что рядом с экзопланетой может быть изучено непосредственно с помощью радиотелескопа, поэтому есть надежда, что, глядя на эти супер-планеты, можно будет лучше понять магнитные поля потенциально обитаемых экзопланет, которые являются важным фактором сохранения атмосферы.
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