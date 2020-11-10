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Космос

Коричневого карлика впервые в истории обнаружили по радиосигналу

Михаил Сысоев
10 ноября 2020
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Коричневый карлик Элегаст в представлении художника (синие линии обрисовывают магнитное моле)
Фото: ASTRON / Danielle Futselaar
Это может положить начало новому способу обнаружения небесных тел.

Европейские и гавайские учёные впервые в истории обнаружили с помощью радиотелескопа супер-планету, также известную как холодный коричневый карлик или «несостоявшаяся звезда». Обнаружение BDR J1750+3809, расположенного на расстоянии 212 световых лет от нас в созвездии Геркулеса, может помочь в поиске обитаемых экзопланет.

Первые предположения о существовании коричневых карликов возникли в 1960-х годах; их также называют супер-планетами, так как они обитают в нише между звездами и планетами. По составу они похожи на газовые гиганты Солнечной системы, но они намного больше — их масса в 80 раз больше массы Юпитера. Впрочем, несмотря на колоссальную разницу в массе, радиусы коричневых карликов различаются всего на 10-15% для всего диапазона масс, из-за чего отличить их от планет достаточно трудно.

К сожалению, даже этого огромного размера недостаточно, чтобы запустить ядерный синтез и превратить коричневого карлика в настоящую звезду. Вместо этого он выделяет тепло, оставшееся от его образования. Это означает, что они светятся в инфракрасной полосе спектра, что делает их обнаружимыми при обзоре неба. Кроме того, у них есть мощные магнитные поля, как у Юпитера, поэтому они излучают радиоволны, которые могут быть обнаружены радиотелескопами.

До сих пор обычным способом изучения этих объектов было обнаружение их в инфракрасных обзорах неба, а затем наведение на них радиотелескопов для дальнейшего анализа. На этот раз коричневый карлик Элегаст (Elegast), также известный как BDR J1750+3809, был впервые обнаружен именно низкочастотным радиотелескопом (LOFAR) с центром в Нидерландах, а затем изучался двумя обсерваториями на щитовом вулкане Мауна-Кеа, расположенном на острове Гавайи.

По данным Гавайского университета, обнаружение коричневого карлика с помощью радиотелескопа демонстрирует, что астрономы могут находить межзвездные объекты, которые слишком холодны для того, чтобы их можно было зарегистрировать инфракрасными телескопами.

«Мы задались вопросом: „Зачем направлять наш радиотелескоп на [уже] занесенных в каталог коричневых карликов?“ — рассказал Хариш Ведантам, руководитель группы ASTRON в Нидерландах. — Давайте просто сделаем большой снимок неба и обнаружим эти объекты прямо по радиосигналу».

Одним из важных моментов недавнего открытия является то, что оно не только открывает новый способ обнаружения холодных коричневых карликов, но также помогает в поисках жизни за пределами Солнечной системы. Холодные коричневые карлики — единственное, что рядом с экзопланетой может быть изучено непосредственно с помощью радиотелескопа, поэтому есть надежда, что, глядя на эти супер-планеты, можно будет лучше понять магнитные поля потенциально обитаемых экзопланет, которые являются важным фактором сохранения атмосферы.

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