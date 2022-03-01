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Космос

Коронавирус отправят в космос. Зачем?

Анастасия Баринова

Фото: NASA

Фото: NASA

18 марта с Земли стартует нуклеокапсидный белок.

18 марта на Международную космическую станцию отправится нуклеокапсидный белок коронавируса, сообщил управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани. На первом этапе запланированной серии экспериментов с помощью 3D-биопринтера будут выращены кристаллы белка коронавируса. Через восемь дней образцы будут возвращены на Землю, где их будут изучать на протяжении полутора месяцев.

Нуклеокапсид – это комплекс из нуклеиновой кислоты (вирусного генома), входящей в структуру вирусной частицы, и окружающей ее белковой оболочки (капсида). После формирования нуклеокапсида или одновременно с его формированием происходит биогенез вирусной мембраны.

Следующая отправка фрагментов вируса должна состояться летом на транспортном грузовом корабле, а затем – во время осеннего пилотируемого старта. Сейчас в лаборатории компании идут испытания. Ученые подчеркивают, что эксперимент будет безопасен для членов экипажа.

«Сама по себе часть вируса не может проникнуть в организм космонавтов, даже если они ее каким-то чудесным образом вдохнут, что тоже невозможно, потому что мы отправляем в специальных кюветах с тремя контурами защиты. Есть определенные требования по работе с биологическим материалом на МКС. Они уже нами много раз апробированы».

Результаты эксперимента могут быть полезны в разработке противовирусных препаратов. Выращенные с помощью 3D-биопринтера образы будут использованы для расшифровки структуры белка и изучения механизмов внедрения вирусов в организм человека.

Узнайте, как коронавирусом заразили здоровых добровольцев.

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