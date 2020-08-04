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Космос

Космическая «бабочка»: фантастическая красота в объективе Очень Большого Телескопа

National Geographic Россия
04 августа 2020
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Планетарная туманность NGC 2899 в объективе Очень Большого Телескопа
Фото: ESO (European South Observatory)
Впервые в истории планетарная туманность NGC 2899 снята настолько четко!

NGC 2899 расположена в созвездии Паруса, на расстоянии между 3000 и 6500 световых лет от Земли. Когда-то в центре туманности находились две центральные звезды, придававшие ей эффектную симметричность. После того, как одна из звезд достигла конца своего жизненного цикла и сбросила внешние слои, другая звезда теперь сталкивается с газовым потоком и образует форму в виде двух лепестков, которые и видно на изображении. Подобная биполярная форма свойственна лишь 10-20 процентам известных человечеству планетарных туманностей.

Изображение NGC 2899 сделано с помощью инструмента FORS, установленном на UT1 (Antu) — одном из четырех 8-метровых телескопов, формирующих основную часть системы, известной как Очень Большой Телескоп (Very Large Telescope). ОБТ установлен в Паранальской обсерватории (Чили) и работает уже на протяжении 22 лет. По совокупной площади зеркал Очень Большой Телескоп до сих пор не имеет аналогов в мире.

Посмотрите на еще одну космическую красоту — «чудо в перьях», запечатленное телескопом «Хаббл».

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