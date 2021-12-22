Космические аппараты NASA засняли полет кометы Леонарда: видео

Наземные телескопы со всех земных континентов в эти дни нацелены на комету Леонарда – самую яркую комету 2021 года. Теперь к наблюдениям присоединились и два космических аппарата NASA – Solar Orbiter и Solar Terrestrial Relations Observatory-A (STEREO).

Как сообщается на сайте космического ведомства, инструмент SECCHI / HI-2, установленный на STEREO, создал анимированное изображение кометы, чтобы увидеть тонкие изменения в ее ионном хвосте.

На видео ниже, сделанном 17-19 декабря 2021 года с помощью гелиосферного формирователя изображений Solar Orbiter (SoloHI) на борту космического корабля Solar Orbiter, показана комета Леонарда, пролетающая по диагонали через поле зрения на фоне Млечного Пути. Венера и Меркурий также видны в верхнем правом углу видео, Венера кажется ярче и движется слева направо.