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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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Космос

Космические аппараты NASA засняли полет кометы Леонарда: видео

National Geographic Россия
22 декабря 2021
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Фото: NASA
Это самая яркая комета года.

Наземные телескопы со всех земных континентов в эти дни нацелены на комету Леонарда – самую яркую комету 2021 года. Теперь к наблюдениям присоединились и два космических аппарата NASA – Solar Orbiter и Solar Terrestrial Relations Observatory-A (STEREO). 

Как сообщается на сайте космического ведомства, инструмент SECCHI / HI-2, установленный на STEREO, создал анимированное изображение кометы, чтобы увидеть тонкие изменения в ее ионном хвосте.

На видео ниже, сделанном 17-19 декабря 2021 года с помощью гелиосферного формирователя изображений Solar Orbiter (SoloHI) на борту космического корабля Solar Orbiter, показана комета Леонарда, пролетающая по диагонали через поле зрения на фоне Млечного Пути. Венера и Меркурий также видны в верхнем правом углу видео, Венера кажется ярче и движется слева направо.

Ретроградную долгопериодическую комету открыл астроном Грег Леонард из обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне 3 января 2021 года. Она была обнаружена как крошечное пятно света 19-й звездной величины.

12 декабря 2021 года комета прошла в 35 миллионах километров от нашей планеты. 3 января комета Леонарда приблизится к Солнцу на расстояние примерно 90 миллионов километров, после чего направится за пределы Солнечной системы.

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