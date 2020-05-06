Космические пейзажи «Хаббла»: лучшие снимки телескопа-юбиляра

НАСА/ЕКА И Т. БРАУН, STSCI Изучив 10 тысяч звезд на снимках «Хаббла», астрономы создали это изображение и проследили эволюцию галактики Млечный Путь. Наша галактика — самая молодая, и свет от нее самый яркий. Телескоп «Хаббл» поддерживают в рабочем состоянии, и он делает фотографии, которые специалисты из Института исследования космоса расшифровывают и раскрашивают, чтобы создать эти потрясающие изображения.