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Космос

Космические пейзажи «Хаббла»: лучшие снимки телескопа-юбиляра

Дэниел Стоун
06 мая 2020
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Туманность Вуаль – часть петли Лебедя, туманности в форме кольца, возникшей в результате взрыва сверхновой несколько тысяч лет назад. Изображение составлено из нескольких снимков и раскрашено.
Фото: НАСА/ЕКА И З. ЛЮВАЙ (STSCI/AURA)
И через 30 после запуска телескоп «Хаббл» не перестает раскрывать тайны далекого космоса.

В 1990 году НАСА и Европейское космическое агентство запустили телескоп, чтобы наблюдать за отдаленными уголками Вселенной. Находясь за пределами земной атмосферы, спутник мог делать снимки без искажений, вызванных светом, воздухом и какими-либо загрязнениями.

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Отдаленная группа галактик под названием Arp 273
Фото: НАСА/ЕКА И КОМАНДА ПРОЕКТА «НАСЛЕДИЕ “ХАББЛА”» (STSCI/AURA)
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По многоволновому изображению Крабовидной туманности можно увидеть разницу температур.
Фото: STSCI
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Крабовидная туманность окружает сверхплотную нейтронную звезду.
Фото: НАСА/ЕКА (М. ВАЙСКОПФ, КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МАРШАЛЛА НАСА)

По прогнозам ученых, он должен был прослужить не более десяти лет. Но прошли все 30, а «Хаббл» продолжает нас удивлять. Его снимки помогли астрономам ответить на важнейшие вопросы: сколько лет нашей Вселенной (13,8 миллиарда) и существуют ли черные дыры (да, и они довольно опасны).

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Газопылевые облака туманности Карины раскинулись на три световых года
Фото: НАСА/ЕКА/STSCI
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Туманность Яйцо сияет в 3000 световых лет от Земли.
Фото: РАГВЕНДРА САХАИ И ДЖОН ТРОГЕР
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Планетарные туманности состоят из веществ, выделяемых умирающими звездами
Фото: НАСА/ЕКА И КОМАНДА ПРОЕКТА «НАСЛЕДИЕ “ХАББЛА”» (STSCI/AURA)

В 1995 году астроному Бобу Уильямсу пришла в голову забавная идея: что если направить телескоп на участок космоса, который выглядит как темное пятно? Результат ошеломил: оказалось, там существуют тысячи галактик.

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НАСА/ЕКА И Т. БРАУН, STSCI Изучив 10 тысяч звезд на снимках «Хаббла», астрономы создали это изображение и проследили эволюцию галактики Млечный Путь. Наша галактика — самая молодая, и свет от нее самый яркий. Телескоп «Хаббл» поддерживают в рабочем состоянии, и он делает фотографии, которые специалисты из Института исследования космоса расшифровывают и раскрашивают, чтобы создать эти потрясающие изображения.
«Один из самых значимых результатов работы телескопа “Хаббл” заключается в том, что он показал людям чудеса Вселенной», – объясняет Кеннет Сембах, директор Института исследования космоса с помощью космического телескопа.
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НАСА считает «Хаббл», который вращается вокруг Земли на высоте 547 километров, одной из своих лучших инвестиций.

В следующем году НАСА планирует запустить в космос более чувствительный телескоп – «Джеймса Уэбба», но работа «Хаббла» еще не закончена. Вместе эти два телескопа смогут создать еще более точный портрет нашей Вселенной и ответить на вопрос, который всегда будет актуальным: что еще скрывает космос?

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