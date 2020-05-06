Космические пейзажи «Хаббла»: лучшие снимки телескопа-юбиляра
В 1990 году НАСА и Европейское космическое агентство запустили телескоп, чтобы наблюдать за отдаленными уголками Вселенной. Находясь за пределами земной атмосферы, спутник мог делать снимки без искажений, вызванных светом, воздухом и какими-либо загрязнениями.
По прогнозам ученых, он должен был прослужить не более десяти лет. Но прошли все 30, а «Хаббл» продолжает нас удивлять. Его снимки помогли астрономам ответить на важнейшие вопросы: сколько лет нашей Вселенной (13,8 миллиарда) и существуют ли черные дыры (да, и они довольно опасны).
В 1995 году астроному Бобу Уильямсу пришла в голову забавная идея: что если направить телескоп на участок космоса, который выглядит как темное пятно? Результат ошеломил: оказалось, там существуют тысячи галактик.
В следующем году НАСА планирует запустить в космос более чувствительный телескоп – «Джеймса Уэбба», но работа «Хаббла» еще не закончена. Вместе эти два телескопа смогут создать еще более точный портрет нашей Вселенной и ответить на вопрос, который всегда будет актуальным: что еще скрывает космос?