«Космические скаты» на службе NASA: уникальный зонд будет изучать Венеру
Космический аппарат получил название BREEZE (Bio-inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Explorations) — биотехнологический ромбовый скат для изучения экстремальных сред и зональных исследований. Подобно морскому обитателю, ускоряющемуся в толще воды при помощи грудных плавников, этот зонд будет взмахивать крыльями во время полета, удерживая себя на высоте около 50 километров над поверхностью Венеры.
В конструкции BREEZE имеются надувные компоненты — по задумке создателей его можно будет упаковать в более крупный модуль, а затем развернуть в атмосфере планеты. Аппарат будет использовать для движения сильные ветра в турбулентной верхних слоях атмосферы Венеры.
Солнечные панели позволят зонду накапливать энергию, необходимую для пробы газов в атмосфере, отслеживания погоды и поиска вулканической активности. Возможно, BREEZE сможет делать масс- и гамма-спектроскопию, следить за магнитным полем и проводить исследования с использованием ультрафиолета.
С точки зрения потенциальных рисков, BREEZE придется столкнуться с агрессивной атмосферой Венеры (содержащую серную кислоту и разогретую до 470 градусов по Цельсию) и сильными ветрами, достигающими более 360 километров в час.
NASA рассматривало для изучения Венеры 18 различных проектов, лишь шесть из которых прошли во второй этап. Создатели BREEZE из лаборатории Crashworthiness for Aerospace Structures and Hybrids (CRASH) получили грант в размере 125 тысяч долларов для дальнейшего развития проекта.
Точные сроки и масштаб миссии NASA к Венере пока окончательно не утверждены.