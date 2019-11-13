«Космические скаты» на службе NASA: уникальный зонд будет изучать Венеру

Космический аппарат получил название BREEZE (Bio-inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Explorations) — биотехнологический ромбовый скат для изучения экстремальных сред и зональных исследований. Подобно морскому обитателю, ускоряющемуся в толще воды при помощи грудных плавников, этот зонд будет взмахивать крыльями во время полета, удерживая себя на высоте около 50 километров над поверхностью Венеры.

В конструкции BREEZE имеются надувные компоненты — по задумке создателей его можно будет упаковать в более крупный модуль, а затем развернуть в атмосфере планеты. Аппарат будет использовать для движения сильные ветра в турбулентной верхних слоях атмосферы Венеры.

Солнечные панели позволят зонду накапливать энергию, необходимую для пробы газов в атмосфере, отслеживания погоды и поиска вулканической активности. Возможно, BREEZE сможет делать масс- и гамма-спектроскопию, следить за магнитным полем и проводить исследования с использованием ультрафиолета.