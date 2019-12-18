Космический фейерверк: галактический центр создавал по Солнцу в десятилетие
Галактический центр Млечного Пути — это звездная область размером около 150 парсек (490 световых лет), окружающая сверхмассивную черную дыру Стрелец A*. Считалось, что звездообразование в этом пространстве проходит с приблизительно постоянной периодичностью. Однако новые данные показали иное — история звездообразования в галактическом центре вовсе не так однородна, как казалось ранее.
Команда европейских астрономов во главе с Франсиско Ногера-Лара использовала инструмент HAWK-I, установленный на «Очень большой телескоп» (Very Large Telescope). Они рассмотрели в ближнем инфракрасном диапазоне детали происходящего в густой пыли, которая окружает центр Млечного Пути, заглянув в прошлое нашей галактики.
Исследователи выяснили, что 80% звезд Млечного Пути родились в первой половине его существования — в период от 8 до 13,5 миллиарда лет назад. Затем последовала эпоха замедленного звездообразования, продлившаяся около 6 миллиардов лет.
Эта эпоха завершилась около миллиарда лет назад беспрецедентным событием, в ходе которого в галактике вспыхнули десятки и сотни тысяч сверхновых. Меньше чем за 100 миллионов лет в Млечном Пути рождались звезды, суммарная масса которых в десятки миллионов раз превышала солнечную.
«Условия в исследуемом регионе во время этого всплеска активности, должно быть, напоминали условия в звездных галактиках, формирующих звезды со скоростью более 100 солнечных масс в год», — Ногерас-Лара, исследователь Институте астрофизики Андалусии (Испания).
По словам ученых, последующие наблюдения помогут детализировать отдельные события, способствующие этому необычайному периоду истории галактики.