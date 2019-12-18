Космический фейерверк: галактический центр создавал по Солнцу в десятилетие

Команда европейских астрономов во главе с Франсиско Ногера-Лара использовала инструмент HAWK-I, установленный на «Очень большой телескоп» (Very Large Telescope). Они рассмотрели в ближнем инфракрасном диапазоне детали происходящего в густой пыли, которая окружает центр Млечного Пути, заглянув в прошлое нашей галактики.

Исследователи выяснили, что 80% звезд Млечного Пути родились в первой половине его существования — в период от 8 до 13,5 миллиарда лет назад. Затем последовала эпоха замедленного звездообразования, продлившаяся около 6 миллиардов лет.