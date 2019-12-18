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Космос

Космический фейерверк: галактический центр создавал по Солнцу в десятилетие

18 декабря 2019
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Млечный Путь над вершинами Аннапурна Южная и Аннапурна I в непальских Гималаях
Фото: Иван Козорезов
Это была одна из самых шумных вечеринок, которые устраивала наша галактика

Галактический центр Млечного Пути — это звездная область размером около 150 парсек (490 световых лет), окружающая сверхмассивную черную дыру Стрелец A*. Считалось, что звездообразование в этом пространстве проходит с приблизительно постоянной периодичностью. Однако новые данные показали иное — история звездообразования в галактическом центре вовсе не так однородна, как казалось ранее.

«Вопреки тому, что было принято доселе, мы обнаружили, что образование звезд не было непрерывным», – Франсиско Ногерас-Лара, исследователь из Института астрономии им. Макса Планка (Германия).

Команда европейских астрономов во главе с Франсиско Ногера-Лара использовала инструмент HAWK-I, установленный на «Очень большой телескоп» (Very Large Telescope). Они рассмотрели в ближнем инфракрасном диапазоне детали происходящего в густой пыли, которая окружает центр Млечного Пути, заглянув в прошлое нашей галактики.

Исследователи выяснили, что 80% звезд Млечного Пути родились в первой половине его существования — в период от 8 до 13,5 миллиарда лет назад. Затем последовала эпоха замедленного звездообразования, продлившаяся около 6 миллиардов лет.

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NASA Крабовидная туманность как остаток сверхновой SN 1054

Эта эпоха завершилась около миллиарда лет назад беспрецедентным событием, в ходе которого в галактике вспыхнули десятки и сотни тысяч сверхновых. Меньше чем за 100 миллионов лет в Млечном Пути рождались звезды, суммарная масса которых в десятки миллионов раз превышала солнечную.

«Условия в исследуемом регионе во время этого всплеска активности, должно быть, напоминали условия в звездных галактиках, формирующих звезды со скоростью более 100 солнечных масс в год», — Ногерас-Лара, исследователь Институте астрофизики Андалусии (Испания).

«Этот всплеск активности, который должен был привести к взрыву более ста тысяч сверхновых, стал, вероятно, одним из самых бурных событий за всю историю Млечного пути», — Франсиско Ногерас-Лара.

По словам ученых, последующие наблюдения помогут детализировать отдельные события, способствующие этому необычайному периоду истории галактики.