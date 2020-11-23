Космический корабль «Хаябуса-2» возвращается к Земле после путешествия длиной более 5 миллиардов километров

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) готовится к прибытию к Земле космического корабля «Хаябуса-2». Аппарат несет с собой невероятно редкий, ценный и добытый с большим трудом груз — не менее 100 миллиграммов материала, собранного с поверхности астероида Рюгу.

JAXA получило от австралийского правительство разрешение на вывоз капсулы с грунтом, которая должна приземлиться на полигоне Вумера в Южной Австралии 6 декабря.

Когда «Хаябуса-2» окажется в нескольких сотнях тысяч километрах от поверхности планеты, она сбросит капсулу, а сама включит двигатели и начнет резкий набор высоты, выходя на траекторию ухода от Земли. Через 8 часов капсула войдет в плотные слои атмосферы с расчетной скоростью 12 километров в секунду, от перегрева ее будет защищать тепловой экран. На высоте 10 километров капсула отстрелит тепловой экран и развернет парашют, после чего включит радиомаяк, который поможет наземным поисковым отрядам определить ее точное местоположение.

Как только капсула будет обнаружена, её доставят ​​на вертолете в центр быстрого осмотра. Там будут взяты пробы газов внутри контейнера, прежде чем он будет помещен в герметичный транспортный ящик и доставлен по воздуху в Японию. В дальнейшем грунт с астероида будет храниться в исследовательском центре ESCuC (Extraterrestrial Sample Curation Center).