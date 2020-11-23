Космический корабль «Хаябуса-2» возвращается к Земле после путешествия длиной более 5 миллиардов километров
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) готовится к прибытию к Земле космического корабля «Хаябуса-2». Аппарат несет с собой невероятно редкий, ценный и добытый с большим трудом груз — не менее 100 миллиграммов материала, собранного с поверхности астероида Рюгу.
JAXA получило от австралийского правительство разрешение на вывоз капсулы с грунтом, которая должна приземлиться на полигоне Вумера в Южной Австралии 6 декабря.
Когда «Хаябуса-2» окажется в нескольких сотнях тысяч километрах от поверхности планеты, она сбросит капсулу, а сама включит двигатели и начнет резкий набор высоты, выходя на траекторию ухода от Земли. Через 8 часов капсула войдет в плотные слои атмосферы с расчетной скоростью 12 километров в секунду, от перегрева ее будет защищать тепловой экран. На высоте 10 километров капсула отстрелит тепловой экран и развернет парашют, после чего включит радиомаяк, который поможет наземным поисковым отрядам определить ее точное местоположение.
Как только капсула будет обнаружена, её доставят на вертолете в центр быстрого осмотра. Там будут взяты пробы газов внутри контейнера, прежде чем он будет помещен в герметичный транспортный ящик и доставлен по воздуху в Японию. В дальнейшем грунт с астероида будет храниться в исследовательском центре ESCuC (Extraterrestrial Sample Curation Center).
Поскольку Рюгу — примитивный углеродистый астероид, считается, что он сохранил некоторые из наиболее нетронутых материалов в Солнечной системе в относительно неизменном состоянии с момента образования около 4,5 миллиарда лет назад.
Космический корабль «Хаябуса-2» был запущен с космодрома Танэгасима в декабре 2014 года. В июне 2018 года он достиг Рюгу и начал изучение астероида. В 2019 году аппарат успешно выполнил задачи по забору грунта и в ноябре начал движение к Земле.
После отправки капсулы на Землю полет «Хаябусы-2» продолжится. Его следующей остановкой станет астероид (98943) 2001 CC21 в июле 2026 года, после чего он направится к астероиду 1998 KY26, с которым сблизится в июле 2031 года.
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