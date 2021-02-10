Космический корабль ОАЭ вышел на марсианскую орбиту

Зонд «Аль-Амаль», запущенный Объединенными Арабскими Эмиратами, успешно вышел на орбиту Марса, войдя в историю как первая межпланетная миссия арабского мира. Главная цель аппарата — изучение климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты. Проект приурочен к 50-летию объединения семи эмиратов страны.
Выход на орбиту Марса был самым опасным этапом путешествия корабля. Зонд, названный «Аль-Амаль», что по-арабски означает «надежда», запустил все шесть своих мощных двигателей, резко снижая среднюю крейсерскую скорость с 121 000 километров в час до примерно 18 000 км/ч.
За входом аппарата на орбиту Марса наблюдали руководители государства – премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид и наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Зейд. Они поздравили всех граждан государства с этим достижением.
В честь успешного завершения этого этапа миссии в Дубае началось грандиозное световое шоу: башню Бурдж-Халифа подсветили красным светом, а в небе над городом спроецировали изображения двух спутников Марса — Фобоса и Деймоса.
Mohammed bin Rashid Space Centre стал пятой космической организацией, достигшей Марса. В прошлом только США, СССР, Индия и Европейское космическое агентство успешно реализовывали миссии, посвященные Красной планете.
«Аль-Амаль» будет вращаться вокруг Мара по крайней мере один марсианский год, или 687 дней, используя три научных инструмента для наблюдения за марсианской атмосферой. Ожидается, что передача информации на Землю начнется в сентябре 2021 года, и данные будут доступны для изучения исследователям всего мира.
Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд пролетел от Земли до Марса почти 500 миллионов километров. Его запуск состоялся 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.
Гонка за освоение космоса в самом разгаре, и Марс сейчас – одна из главных ее арен: на этой неделе на поверхность Красной планеты должен высадиться китайский марсоход «Тяньвэнь-1». А на 18 февраля запланирована посадка марсохода NASA Perseverance.