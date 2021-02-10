Космический корабль ОАЭ вышел на марсианскую орбиту

Зонд «Аль-Амаль», запущенный Объединенными Арабскими Эмиратами, успешно вышел на орбиту Марса, войдя в историю как первая межпланетная миссия арабского мира. Главная цель аппарата — изучение климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты. Проект приурочен к 50-летию объединения семи эмиратов страны.

Выход на орбиту Марса был самым опасным этапом путешествия корабля. Зонд, названный «Аль-Амаль», что по-арабски означает «надежда», запустил все шесть своих мощных двигателей, резко снижая среднюю крейсерскую скорость с 121 000 километров в час до примерно 18 000 км/ч.

За входом аппарата на орбиту Марса наблюдали руководители государства – премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид и наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Зейд. Они поздравили всех граждан государства с этим достижением.

В честь успешного завершения этого этапа миссии в Дубае началось грандиозное световое шоу: башню Бурдж-Халифа подсветили красным светом, а в небе над городом спроецировали изображения двух спутников Марса — Фобоса и Деймоса.