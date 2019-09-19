Космический корабль планируют разбить об астероид в 2022 году

В 2015 году NASA и Европейское космическое агентство запустили совместный проект AIDA. Цель проекта – проверить, может ли удар космического корабля поменять траекторию астероида. Подобная мера могла бы защитить Землю от неконтролируемых космических объектов.

На совместном совещании в Женеве участники проекта AIDA объявили, что эксперимент будет проведен уже в 2022 году. В качестве мишени выбрана двойная система астероидов Дидимос. Космический корабль врежется в Дидимос В – меньший из двух объектов.

«Мы первые люди в истории, у которых есть технология, которая потенциально может помешать астероиду оказать воздействие на Землю. Ключевой вопрос, на который еще предстоит ответить, – достаточно ли хороши наши технологии и модели, чтобы на самом деле работать? Прежде чем водить машину, вам нужно получить страховой полис. Что же, AIDA – это страховой полис для планеты Земля», – сказал астроном Иан Карнелли из ESA.

По словам ученых, система Дидимос – идеальный кандидат на роль мишени AIDA. Это околоземные объекты. Они находятся не слишком далеко от нашей планеты, но в то же время траектория их полета полностью исключает возможное столкновение с Землей.

Астероид Дидимос А имеет ширину около 780 метров, Дидимос В – 160 метров. Маленький астероид совершает полный оборот вокруг большого за 12 часов.

Космический аппарат, которому предстоит врезаться в Дидимос В, получил название DART. Он будет запущен в июле 2021 года, а удар запланирован на сентябрь 2022-го. DART врежется в астероид со скоростью 23760 километров в час. Исследователи предполагают, что в результате скорость астероида изменится всего на сантиметр в секунду. Это не так уж и много, но если перехватить летящий на Землю астероид достаточно рано, то даже незначительное изменение его скорости может иметь решающее значение.

Вторая часть миссии – Гера ЕКА. Это небольшой космический корабль, который будет запущен в 2023 году и прибудет для наблюдения за Дидимосом B в 2027 году.