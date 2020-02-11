«Космический пейнтбол». На Марсе нашли свежий ударный кратер

Зонд обнаружил новый ударный кратер на поверхности Марса еще в апреле прошлого года. Снимок получен с помощью камеры с высоким разрешением и научной визуализацией High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE).

Исследователи предполагают, что кратер образовался в результате падения метеорита в 2005 году. Место падения космического тела напоминает разорвавшийся пейнтбольный снаряд, но синий цвет на фото не говорит о том, что метеорит имел такой оттенок. Ученые объясняют, что он проявился в результате того, что воздействие метеорита обнажило на поверхности Марса участки льда, прятавшиеся под красной пылью.