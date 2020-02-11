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Космос

«Космический пейнтбол». На Марсе нашли свежий ударный кратер

11 февраля 2020
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NASA опубликовало новую фотографию, полученную орбитальным зондом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Зонд обнаружил новый ударный кратер на поверхности Марса еще в апреле прошлого года. Снимок получен с помощью камеры с высоким разрешением и научной визуализацией High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE).

Исследователи предполагают, что кратер образовался в результате падения метеорита в 2005 году. Место падения космического тела напоминает разорвавшийся пейнтбольный снаряд, но синий цвет на фото не говорит о том, что метеорит имел такой оттенок. Ученые объясняют, что он проявился в результате того, что воздействие метеорита обнажило на поверхности Марса участки льда, прятавшиеся под красной пылью.

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NASA/JPL/University of Arizona

Диаметр кратера – около 15 метров, а метеорит, видимо, был не больше полутора метров. Такой объект сгорел бы в гораздо более плотной атмосфере Земли.

Каждый год Марс бомбардируется более чем 200 астероидами и кометами. Некоторые из них оставляют похожие темные пятна, но специалист по планетам из Аризонского университета Вероника Брей говорит, что этот новый кратер – один из самых впечатляющих, которые ей доводилось увидеть.