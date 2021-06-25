«Космический рассвет», или Когда появились первые звёзды

Вселенная возникла 13,8 миллиарда лет назад в результате Большого взрыва. После первоначальной вспышки она прошла через период, известный как темные космические века. Согласно новому исследованию, через 250-350 миллионов лет после Большого взрыва появились первые звезды, принесшие свет в космос.

Большинство первых звезд сильно отличались от нашего Солнца. Они были более массивными и сжигали только водород. Но эти объекты создали следующее поколение звезд, которое привело к образованию более тяжелых элементов периодической таблицы.

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Круз, Лондонского университетского колледжа и Кембриджского университета проанализировали звездный свет от шести самых далеких из известных галактик с помощью телескопов «Хаббл» и «Спитцер» и оценили их возраст, определив долю водорода в атмосфере их звезд.

Водородная сигнатура усиливается с возрастом звездного населения, но уменьшается, когда возраст галактики превышает миллиард лет. Зависимость от возраста возникает из-за того, что более массивные звезды, которые вносят вклад в этот сигнал, быстрее сжигают свое ядерное топливо и поэтому умирают первыми.