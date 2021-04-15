Космический зонд InSight погрузился в экстренную спячку, чтобы пережить марсианскую зиму

Космический зонд InSight, приземлившийся на марсианской равнине Элизий в 2018 году, рискует завершить свою миссию. В последние несколько месяцев InSight борется за свою жизнь в условиях непредсказуемой погоды на Красной планете.
В отличие от других мест, куда NASA отправило свои марсоходы, мощные порывы ветра не затронули равнину Элизий. Однако в космическом агентстве напоминают, что ветры необходимы для работы аппаратов, поскольку они сдувают накапливающуюся на приборах марсианскую пыль. Эта пыль в том числе влияет на работу солнечных панелей, от которых зависит энергоснабжение аппаратов.
В феврале солнечные панели InSight вырабатывали только 27 процентов своей энергоемкости. В условиях марсианской зимы в NASA решили перевести посадочный модуль в режим гибернации, каждый день отключая различные инструменты аппарата. Сообщается, что вскоре InSight отключит все функции, которые не нужны для его выживания.
Приостановив свои научные операции, посадочный модуль должен сэкономить достаточно энергии, чтобы поддерживать свои системы в тепле в холодные марсианские ночи, когда температура может упасть до –90 °C.
На данный момент InSight находится в стабильном состоянии, но существует постоянный риск фатального сбоя питания. Если батареи посадочного модуля разрядятся, он может никогда не восстановиться.
Брюс Банердт, главный исследователь InSight, заявил, что аппарат запрограммирован на перезарядку и повторный запуск, как только выйдет Солнце. Но проблема с этим сценарием заключается в том, что из-за холода может повредиться хрупкая электроника. Ученый подозревает, что именно это случилось с марсоходами Spirit и Opportunity. У обоих закончилась энергия на поверхности Марса, и они не смогли снова включиться.
Агентство рассчитывает возобновить полноценную работу InSight после того, как Марс снова повернется к Солнцу в июле. В NASA надеются, что аппарат переживет эту марсианскую зиму и доработает хотя бы до 2022 года.
Дефицит мощности InSight повлиял на решение NASA отказаться от бурения поверхности планеты. Специальный инструмент Heat Flow and Physical Properties Package должен был погрузиться в 5-метровую скважину и получить данные о температуре в марсианской коре.
InSight оснащен и другими важными научными инструментами. Одним из основных является сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure, который зафиксировал более 500 марсотрясений с начала своей работы.