Космический зонд InSight погрузился в экстренную спячку, чтобы пережить марсианскую зиму

Космический зонд InSight, приземлившийся на марсианской равнине Элизий в 2018 году, рискует завершить свою миссию. В последние несколько месяцев InSight борется за свою жизнь в условиях непредсказуемой погоды на Красной планете.

В отличие от других мест, куда NASA отправило свои марсоходы, мощные порывы ветра не затронули равнину Элизий. Однако в космическом агентстве напоминают, что ветры необходимы для работы аппаратов, поскольку они сдувают накапливающуюся на приборах марсианскую пыль. Эта пыль в том числе влияет на работу солнечных панелей, от которых зависит энергоснабжение аппаратов.

В феврале солнечные панели InSight вырабатывали только 27 процентов своей энергоемкости. В условиях марсианской зимы в NASA решили перевести посадочный модуль в режим гибернации, каждый день отключая различные инструменты аппарата. Сообщается, что вскоре InSight отключит все функции, которые не нужны для его выживания.

Приостановив свои научные операции, посадочный модуль должен сэкономить достаточно энергии, чтобы поддерживать свои системы в тепле в холодные марсианские ночи, когда температура может упасть до –90 °C.