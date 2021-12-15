Космический зонд впервые достиг атмосферы Солнца

В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности. Но у него есть перегретая атмосфера, состоящая из солнечного материала, связанного со звездой гравитацией и магнитными силами. Астрономы назвали предел солнечной атмосферы критической поверхностью Альвена. Это точка, где солнечный ветер ускоряется настолько, что покидает Солнце, а волны, которые распространяются в плазме, уже не оказывают на него влияния.

До сих пор исследователи не знали, где именно находится критическая поверхность Альвена, но перед началом миссии предполагали, что зонду понадобится приблизиться к нашей звезде на расстояние около 10 солнечных радиусов — около семи миллионов километров, чтобы точно достичь этой точки. Однако Parker Solar Probe достиг атмосферы Солнца раньше.

«28 апреля 2021 года во время восьмого пролета мимо Солнца зонд Parker Solar Probe столкнулся с определенными магнитными условиями и условиями для частиц на высоте 18,8 солнечных радиусов над поверхностью Солнца, которые сообщили ученым, что он впервые пересек критическую поверхность Альвена и наконец вошел в солнечную атмосферу», — говорится в сообщении NASA.