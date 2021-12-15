Космический зонд впервые достиг атмосферы Солнца

Представители NASA в рамках осеннего собрания Американского геофизического союза объявили о важной вехе и новых результатах, полученных с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe. Впервые в истории космический корабль «коснулся» Солнца. Зонд пролетел через верхние слои атмосферы нашей звезды и собрал там данные о частицах и магнитных полях.
В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности. Но у него есть перегретая атмосфера, состоящая из солнечного материала, связанного со звездой гравитацией и магнитными силами. Астрономы назвали предел солнечной атмосферы критической поверхностью Альвена. Это точка, где солнечный ветер ускоряется настолько, что покидает Солнце, а волны, которые распространяются в плазме, уже не оказывают на него влияния.
До сих пор исследователи не знали, где именно находится критическая поверхность Альвена, но перед началом миссии предполагали, что зонду понадобится приблизиться к нашей звезде на расстояние около 10 солнечных радиусов — около семи миллионов километров, чтобы точно достичь этой точки. Однако Parker Solar Probe достиг атмосферы Солнца раньше.
«28 апреля 2021 года во время восьмого пролета мимо Солнца зонд Parker Solar Probe столкнулся с определенными магнитными условиями и условиями для частиц на высоте 18,8 солнечных радиусов над поверхностью Солнца, которые сообщили ученым, что он впервые пересек критическую поверхность Альвена и наконец вошел в солнечную атмосферу», — говорится в сообщении NASA.
Во время пролета зонд несколько раз входил в солнечную атмосферу и выходил из нее. Это доказывает то, что предсказывали некоторые ученые: критическая поверхность Альвена не имеет формы гладкого шара. Скорее, у нее есть шипы и впадины, которые делают поверхность «морщинистой». Обнаружение того, где эти выступы совпадают с солнечной активностью, исходящей от поверхности, может помочь ученым узнать, как события на Солнце влияют на атмосферу и солнечный ветер.
За пять часов пребывания в солнечной атмосфере «Паркер» измерил флуктуации магнитного поля Солнца и собрал образцы частиц. Ранее наши оценки этих свойств основывались лишь на внешней информации.
«Паркер» был запущен в космос в августе 2018 года. Разработка зонда, названного в честь американского астронома Юджина Паркера, велась с 2008 года. В ходе миссии, которая рассчитана почти на семь лет, зонду предстоит приблизиться к Солнцу 24 раза.
Нынешнее событие — не единственный рекорд космического зонда. Во время восьмого пролета «Паркер» также установил рекорд скорости для аппаратов, созданных руками человека — 532 000 км/ч или 147 км/сек.