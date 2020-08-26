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Космос

Космос, возможно, заполнен «планетами-изгоями», и мы скоро можем их увидеть

National Geographic Россия
26 августа 2020
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«Планетами-изгоями» ученые называют тела с массами аналогичными планетам, которые не привязаны к определенной звезде.

Среди кажущейся бесконечности космоса может быть бесчисленное множество миров, которые никогда не увидят дневного света. Эти загадочные тела, называемые «планетами-изгоями», не похожи на другие планеты, хотя их может быть очень много. Они дрейфуют в одиночестве через пустое пространство и находятся так далеко от звездного света, что их очень трудно обнаружить. 

«Вселенная может быть изобилует „планетами-изгоями“, а мы даже не знаем об этом», — Скотт Гауди, астроном из Университета штата Огайо.

Однако шанс обнаружить подобные тела у нас все-таки есть. Этот шанс связан с запуском мощнейшего телескопа будущего — шестой великой обсерватории NASA «Нэнси Грейс». Как ожидается, оптика этого телескопа даст нам поле зрения в 100 раз больше, чем у знаменитого «Хаббла».

Новое исследование предполагает, что «Нэнси Грейс» прольет немного света на «планеты-изгои», также называемые свободно плавающими объектами планетарной массы (FFP). По словам соавтора исследования Самсона Джонсона, способность предстоящей миссии NASA по обнаружению FFP будет как минимум в 10 раз больше, чем это возможно сегодня. 

Мы пока мало понимаем, как образуются FFP. По одной из версий, они создаются в газовых дисках вокруг звезд и выбрасываются из своих звездных систем под действием гравитационных сил. Альтернативная версия состоит в том, что FFP рождаются при коллапсе облака газа и пыли, аналогично звездам, однако вместо светил появляются изолированные планеты с малой массой. 

Обнаружить «планеты-изгои» можно, отследив искажение света далеких звезд гравитационными силами, создаваемыми массивным объектом, например, планетой. Когда происходит такое искривление, свет от далекой звезды усиливается, что облегчает ученым поиск новой информации о массивном объекте перед ней, в том числе о «планетах-изгоях», которые в противном случае могли бы оставаться полностью невидимыми.

Такой способ обнаружения называется микролинзированием. Ожидается, что с новыми возможностями «Нэнси Грейс» у ученых появится шанс обнаружить много новых FFP, которые до сих пор остаются совершенно неизвестными. 

«Сигнал микролинзирования с планеты-изгоя длится всего от нескольких часов до пары дней, а затем исчезает навсегда. Это затрудняет наблюдение за ними с Земли даже с использованием нескольких телескопов. «Нэнси Грейс» поменяет правила игры в поисках FFP», — Мэтью Пенни, соавтор исследования из Университета штата Луизиана.

Ученые надеются, что запуск нового телескопа откроет новую веху в открытии FFP, сопоставимую с обнаружением первых экзопланет в 1990-х годах. Может оказаться, что планеты, гравитационно связанные со своими звездами, не являются универсальным стандартом.

Узнайте, как в магнитном поле Земли продолжает расширяться гигантская аномалия.

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