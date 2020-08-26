Космос, возможно, заполнен «планетами-изгоями», и мы скоро можем их увидеть

Однако шанс обнаружить подобные тела у нас все-таки есть. Этот шанс связан с запуском мощнейшего телескопа будущего — шестой великой обсерватории NASA «Нэнси Грейс». Как ожидается, оптика этого телескопа даст нам поле зрения в 100 раз больше, чем у знаменитого «Хаббла».

Новое исследование предполагает, что «Нэнси Грейс» прольет немного света на «планеты-изгои», также называемые свободно плавающими объектами планетарной массы (FFP). По словам соавтора исследования Самсона Джонсона, способность предстоящей миссии NASA по обнаружению FFP будет как минимум в 10 раз больше, чем это возможно сегодня.

Мы пока мало понимаем, как образуются FFP. По одной из версий, они создаются в газовых дисках вокруг звезд и выбрасываются из своих звездных систем под действием гравитационных сил. Альтернативная версия состоит в том, что FFP рождаются при коллапсе облака газа и пыли, аналогично звездам, однако вместо светил появляются изолированные планеты с малой массой.

Обнаружить «планеты-изгои» можно, отследив искажение света далеких звезд гравитационными силами, создаваемыми массивным объектом, например, планетой. Когда происходит такое искривление, свет от далекой звезды усиливается, что облегчает ученым поиск новой информации о массивном объекте перед ней, в том числе о «планетах-изгоях», которые в противном случае могли бы оставаться полностью невидимыми.