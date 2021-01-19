Космос
Красавица от Скульптора: новый фотоулов «Хаббла»
Эта галактика известна человечеству уже более двухсот лет, но в момент ее открытия мало кто мог представить, насколько она хороша.
NGC 613 — спиральная галактика, находящаяся в созвездии Скульптор, в 67 миллионах световых лет от Земли.
Как и большинство спиральных галактик (включая наш Млечный Путь), NGC 613 содержит перемычку. На изображении, сделанном «Хабблом», ее видно в самом центре, а рядом с ней — длинные «рукава», закрученные вокруг балджа.
NGC 613 была открыта в 1798 году великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— «чудо в перьях»;
— как взрывается и угасает сверхновая;
— галактику — «летающую тарелку»;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.
А знаете ли вы, сколько лет «Хаббл» уже находится на орбите?
Лет 15?
Что вы!«Хаббл» был запущен на орбиту в апреле 1990 года. Следовательно, он работает для нас уже 30 лет!
Ставлю на 22-23 года!
Что вы!«Хаббл» был запущен на орбиту в апреле 1990 года. Следовательно, он работает для нас уже 30 лет!
Лет 30, наверное