Красавица от Скульптора: новый фотоулов «Хаббла»

NGC 613 — спиральная галактика, находящаяся в созвездии Скульптор, в 67 миллионах световых лет от Земли.

Как и большинство спиральных галактик (включая наш Млечный Путь), NGC 613 содержит перемычку. На изображении, сделанном «Хабблом», ее видно в самом центре, а рядом с ней — длинные «рукава», закрученные вокруг балджа.

NGC 613 была открыта в 1798 году великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

— «чудо в перьях»;

— как взрывается и угасает сверхновая;

— галактику — «летающую тарелку»;

— космический шторм;

— взрыв, который тянется 180 лет.