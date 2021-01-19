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Космос

Красавица от Скульптора: новый фотоулов «Хаббла»

National Geographic Россия
19 января 2021
хаббл.jpg
Спиральная галактика NGC 613
Фото: ESA/Hubble & NASA, G. Folatelli
Эта галактика известна человечеству уже более двухсот лет, но в момент ее открытия мало кто мог представить, насколько она хороша.

NGC 613 — спиральная галактика, находящаяся в созвездии Скульптор, в 67 миллионах световых лет от Земли.

Как и большинство спиральных галактик (включая наш Млечный Путь), NGC 613 содержит перемычку. На изображении, сделанном «Хабблом», ее видно в самом центре, а рядом с ней — длинные «рукава», закрученные вокруг балджа.

NGC 613 была открыта в 1798 году великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— «чудо в перьях»;
как взрывается и угасает сверхновая;
— галактику — «летающую тарелку»;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.

А знаете ли вы, сколько лет «Хаббл» уже находится на орбите?

Лет 15?

Что вы!
«Хаббл» был запущен на орбиту в апреле 1990 года. Следовательно, он работает для нас уже 30 лет!

Ставлю на 22-23 года!

Что вы!
«Хаббл» был запущен на орбиту в апреле 1990 года. Следовательно, он работает для нас уже 30 лет!

Лет 30, наверное

В точку!
«Хаббл» был запущен на орбиту в апреле 1990 года
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