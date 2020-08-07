Красочные пейзажи Марса от ESA и «Роскосмоса»

На снимке, сделанном 5 мая 2020 года, показана часть дна каньона Иус Часма (Ius Chasma), который является частью системы каньонов Вальес Маринс, простирающейся почти на четверть окружности Марса к югу от экватора планеты. Каньон, поднимающийся к хребту с правой стороны, имеет длину около 1000 км и глубину до 8 км. Это делает его почти в два раза длиннее и в четыре раза глубже знаменитого Гранд-Каньона в Аризоне.

Красивые цветовые вариации пола вызваны изменениями в составе горных пород. Ученые предполагают, что легкие породы — это соли, оставшиеся после испарения древнего озера. Информация о составе породы полезна для ученых, поскольку позволяет им проследить историю образования каньона.

ExoMars является совместным проектом Европейского космического агентства (ESA) и российской госкорпорации Роскосмос. Основной целью миссии является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

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