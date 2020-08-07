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Но есть и хорошие новости!
Космос

Красочные пейзажи Марса от ESA и «Роскосмоса»

Михаил Сысоев
07 августа 2020
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Фото: ESA
Снимки были сделаны системой цветной и стереофонической визуализации поверхности (CaSSIS) на орбитальном аппарате ExoMars Trace Gas Orbiter.

Изображения показывают интересные геологические особенности на поверхности Марса, снятые в момент, когда планета прошла период весеннего равноденствия.

На изображении выше, сделанном 27 апреля 2020 года, показана часть ударного кратера, расположенного внутри более крупного Зеленого кратера в бассейне Аргире (Южное полушарие Марса). Фото было сделано сразу после весеннего равноденствия, когда южная часть кратера почти полностью свободна ото льда, потому что получает больше солнечного света, чем центральная.

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ESA Бассейн Аргире

Еще один снимок Аргире был сделан 28 апреля. Сезонный лед в ударном бассейне длиной 800 км заметно отступает, в то время как гребень в правой части изображения все еще покрыт инеем.

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ESA Кратер Антониади

На этом изображении, сделанном 25 марта 2020 года, показано дно ударного кратера Антониади диаметром 400 км, который расположен в северном полушарии Марса. Синий цвет изображения не отражает реальный цвет дна, а подчеркивает разнообразие горного состава этого региона.

Линии похожие на прожилки на дубовых листьях называются дендритными структурами. Они указывают на существование древних речных сетей в этом регионе. В отличие от обычных русел рек, они выступают над поверхностью. Это связано с тем, что эти каналы были заполнены лавой, оставив инвертированный отпечаток этой древней речной системы.

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ESA Каньон Иус Часмус

На снимке, сделанном 5 мая 2020 года, показана часть дна каньона Иус Часма (Ius Chasma), который является частью системы каньонов Вальес Маринс, простирающейся почти на четверть окружности Марса к югу от экватора планеты. Каньон, поднимающийся к хребту с правой стороны, имеет длину около 1000 км и глубину до 8 км. Это делает его почти в два раза длиннее и в четыре раза глубже знаменитого Гранд-Каньона в Аризоне.

Красивые цветовые вариации пола вызваны изменениями в составе горных пород. Ученые предполагают, что легкие породы — это соли, оставшиеся после испарения древнего озера. Информация о составе породы полезна для ученых, поскольку позволяет им проследить историю образования каньона.

ExoMars является совместным проектом Европейского космического агентства (ESA) и российской госкорпорации Роскосмос. Основной целью миссии является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

Узнайте, как «Роскосмос» и Space Adventures организуют выход космического туриста в открытый космос; посмотрите на темные дюны Марса — необычный кратер, который запечатлел аппарат ESA.

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