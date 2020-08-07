Красочные пейзажи Марса от ESA и «Роскосмоса»

Изображения показывают интересные геологические особенности на поверхности Марса, снятые в момент, когда планета прошла период весеннего равноденствия.
На изображении выше, сделанном 27 апреля 2020 года, показана часть ударного кратера, расположенного внутри более крупного Зеленого кратера в бассейне Аргире (Южное полушарие Марса). Фото было сделано сразу после весеннего равноденствия, когда южная часть кратера почти полностью свободна ото льда, потому что получает больше солнечного света, чем центральная.
Еще один снимок Аргире был сделан 28 апреля. Сезонный лед в ударном бассейне длиной 800 км заметно отступает, в то время как гребень в правой части изображения все еще покрыт инеем.
На этом изображении, сделанном 25 марта 2020 года, показано дно ударного кратера Антониади диаметром 400 км, который расположен в северном полушарии Марса. Синий цвет изображения не отражает реальный цвет дна, а подчеркивает разнообразие горного состава этого региона.
Линии похожие на прожилки на дубовых листьях называются дендритными структурами. Они указывают на существование древних речных сетей в этом регионе. В отличие от обычных русел рек, они выступают над поверхностью. Это связано с тем, что эти каналы были заполнены лавой, оставив инвертированный отпечаток этой древней речной системы.
На снимке, сделанном 5 мая 2020 года, показана часть дна каньона Иус Часма (Ius Chasma), который является частью системы каньонов Вальес Маринс, простирающейся почти на четверть окружности Марса к югу от экватора планеты. Каньон, поднимающийся к хребту с правой стороны, имеет длину около 1000 км и глубину до 8 км. Это делает его почти в два раза длиннее и в четыре раза глубже знаменитого Гранд-Каньона в Аризоне.
Красивые цветовые вариации пола вызваны изменениями в составе горных пород. Ученые предполагают, что легкие породы — это соли, оставшиеся после испарения древнего озера. Информация о составе породы полезна для ученых, поскольку позволяет им проследить историю образования каньона.
ExoMars является совместным проектом Европейского космического агентства (ESA) и российской госкорпорации Роскосмос. Основной целью миссии является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.
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