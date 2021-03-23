Кратер на Титане признали подходящим местом для зарождения жизни
Титан, холодный спутник Сатурна, уже давно интригует ученых, ведущих поиски жизни в Солнечной системе. Его поверхность покрыта органическими углеводородами, а под его ледяной коркой, как считается, скрыт водный океан.
Согласно новому исследованию, астероид или комета, врезавшиеся в луну, теоретически могут смешать эти два ингредиента, в результате чего образующиеся ударные кратеры станут идеальным местом для зарождения жизни.
Альваро Пентадо Кроста, планетный геолог из Университета Кампинаса, уверен, что на Титане много крупных ударных кратеров. Он задавался вопросом, были ли удары достаточно сильными, чтобы пробить кору и взбить органический материал поверхности вместе с находящейся внизу водой. В результате, возможно, получился «первобытный суп, необходимый для развития жизни».
Чтобы выяснить это, он и его коллеги смоделировали удар, приведший к образованию Минервы — крупнейшего кратера Титана шириной 425 километров. Считается, что этот кратер появился миллиард лет назад. Модель предполагает, что он образовался в результате падения космического камня шириной 34 км на поверхность со скоростью 7 км в секунду.
Согласно модели, которую команда представила на этой неделе на конференции по лунным и планетарным наукам, из-за тепла в кратере образовалось озеро. Оно, вероятно, просуществовало всего миллион лет, прежде чем заледенело при морозных температурах Титана. Но, по мнению Кросты, этого могло оказаться достаточно для того, чтобы микробы эволюционировали, используя жидкую воду, органические молекулы и тепло от удара.
Хотя исследования команды были сосредоточены на Минерве, Пентадо Кроста считает вполне вероятным, что небольших ударов хватило для пробития ледяного панциря Титана даже в Селке — кратере шириной 90 километров. Считается, что Селк намного моложе Минервы. Возможно, ему всего несколько сотен миллионов лет, а значит, любое свидетельство жизни там будет свежее. «У Селка может быть больше шансов сохранить во льду какие-то окаменелые бактерии», — говорит Кроста.
Именно кратер Селк стал запланированной площадкой для миссии Dragonfly, автономного беспилотного летательного аппарата стоимостью миллиард долларов с ядерным двигателем. Аппарат будет запущен NASA в 2027 году и прибудет на Титан в 2036-м.