Кратер на Титане признали подходящим местом для зарождения жизни

Согласно модели, которую команда представила на этой неделе на конференции по лунным и планетарным наукам, из-за тепла в кратере образовалось озеро. Оно, вероятно, просуществовало всего миллион лет, прежде чем заледенело при морозных температурах Титана. Но, по мнению Кросты, этого могло оказаться достаточно для того, чтобы микробы эволюционировали, используя жидкую воду, органические молекулы и тепло от удара.

Хотя исследования команды были сосредоточены на Минерве, Пентадо Кроста считает вполне вероятным, что небольших ударов хватило для пробития ледяного панциря Титана даже в Селке — кратере шириной 90 километров. Считается, что Селк намного моложе Минервы. Возможно, ему всего несколько сотен миллионов лет, а значит, любое свидетельство жизни там будет свежее. «У Селка может быть больше шансов сохранить во льду какие-то окаменелые бактерии», — говорит Кроста.

Именно кратер Селк стал запланированной площадкой для миссии Dragonfly, автономного беспилотного летательного аппарата стоимостью миллиард долларов с ядерным двигателем. Аппарат будет запущен NASA в 2027 году и прибудет на Титан в 2036-м.