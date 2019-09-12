Крымский астроном обнаружил загадочный космический объект. Возможно, это первая межзвездная комета
Астроном Геннадий Борисов открыл новый космический объект, который, возможно, окажется первой межзвездной кометой. Объект получил название C / 2019 Q4 (Борисов).
Первые изображения показывают, что за C / 2019 Q4 следует маленький хвост или ореол пыли. Это отличительная черта комет, но ученым предстоит доказать это с помощью химического анализа.
Сейчас астрофизики по всему миру занимаются вычислением формы орбиты объекта. Предварительные подсчеты показали, что она может иметь гиперболическую форму. Если эти данные подтвердятся, C / 2019 Q4 можно будет с большой вероятностью считать межзвездным объектом.
Here's a remarkable animation of #gb00234, which may be our second known interstellar visitor, taken by astronomer Gennady Borisov - who discovered the object.— Jonathan O’Callaghan (@Astro_Jonny) September 11, 2019
2l/Borisov, perhaps?
(source: https://t.co/vkYXrK6KBC) pic.twitter.com/WObsGj3HJH
Орбита объектов, вращающихся вокруг Солнца, имеет эллиптическую форму. Период их обращения может составлять сотни лет, но они рано или поздно возвращаются.
Ученые предполагают, что C / 2019 Q4 пройдет между орбитами Юпитера и Марса в конце октября. В настоящий момент наблюдение за объектом осложняется его местоположением за Солнцем.
Единственный известный на сегодня межзвездный объект – астероид Оумуамуа, открытый 18 октября 2018 года, двигается со скоростью около 26 километров в секунду по незамкнутой гиперболической траектории и скоро покинет Солнечную систему.