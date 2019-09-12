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Космос

Крымский астроном обнаружил загадочный космический объект. Возможно, это первая межзвездная комета

12 сентября 2019
Сейчас ученые занимаются вычислением орбиты объекта.

Астроном Геннадий Борисов открыл новый космический объект, который, возможно, окажется первой межзвездной кометой. Объект получил название C / 2019 Q4 (Борисов).

Первые изображения показывают, что за C / 2019 Q4 следует маленький хвост или ореол пыли. Это отличительная черта комет, но ученым предстоит доказать это с помощью химического анализа.

Сейчас астрофизики по всему миру занимаются вычислением формы орбиты объекта. Предварительные подсчеты показали, что она может иметь гиперболическую форму. Если эти данные подтвердятся, C / 2019 Q4 можно будет с большой вероятностью считать межзвездным объектом.

 

Орбита объектов, вращающихся вокруг Солнца, имеет эллиптическую форму. Период их обращения может составлять сотни лет, но они рано или поздно возвращаются.

Ученые предполагают, что C / 2019 Q4 пройдет между орбитами Юпитера и Марса в конце октября. В настоящий момент наблюдение за объектом осложняется его местоположением за Солнцем.

Единственный известный на сегодня межзвездный объект – астероид Оумуамуа, открытый 18 октября 2018 года, двигается со скоростью около 26 километров в секунду по незамкнутой гиперболической траектории и скоро покинет Солнечную систему.

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