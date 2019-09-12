Крымский астроном обнаружил загадочный космический объект. Возможно, это первая межзвездная комета

Астроном Геннадий Борисов открыл новый космический объект, который, возможно, окажется первой межзвездной кометой. Объект получил название C / 2019 Q4 (Борисов).

Первые изображения показывают, что за C / 2019 Q4 следует маленький хвост или ореол пыли. Это отличительная черта комет, но ученым предстоит доказать это с помощью химического анализа.

Сейчас астрофизики по всему миру занимаются вычислением формы орбиты объекта. Предварительные подсчеты показали, что она может иметь гиперболическую форму. Если эти данные подтвердятся, C / 2019 Q4 можно будет с большой вероятностью считать межзвездным объектом.