Раскрыта тайна исчезнувшей в «Оке Саурона» экзопланеты

В 2004 и 2006 годах космический телескоп Хаббл запечатлел звезду Фомальгаут — альфу созвездия Южная Рыба, которая отдалена от нас на 25 световых лет. Это молодой объект, чей возраст достигает всего 200–300 миллионов лет. Ее масса в 2,3 раза превосходит солнечную, а светимость в 16 раз выше.

Фомальгаут окружен крупным протопланетным диском, состоящим из плотного газа и ледяной пыли, из которого впоследствии будут формироваться планеты. Затемнение в центре, напоминающее зрачок, является коронографической маской. То есть, уровень яркости звезды в кадре преуменьшают, чтобы рассмотреть детали объекта. Все вместе это формирует «Око Саурона» — именно такое неофициальное название получила система Фомальгаута.