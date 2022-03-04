Куда пропала черная дыра в тысяче световых лет от Земли?

Оказывается, она существовала только в умах ученых.

В 2020 году астрономы сообщили об открытии черной дыры всего в тысяче световых лет от Земли. Таким образом, она оказалась ближайшей черной дырой к нашей планете.

В Млечном Пути нашли ближайшую к Земле черную дыру читать

В новом исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics, ученые с помощью Очень Большого Телескопа (VLT) еще раз взглянули на систему, которая дала подсказку о существовании ближайшей черной дыры. Система под названием HR 6819 в 2020 году представлялась совокупностью нескольких массивных объектов – большой звезды, делающей полный оборот вокруг черной дыры каждые 40 дней, и второй звезды, которая находится намного дальше.

Вместо этого оказалось, что HR 6819 представляет собой двойную звездную систему очень сложными отношениями – звезды вращаются близко друг к другу.

«Наша лучшая версия на данный момент заключается в том, что мы поймали эту двойную систему вскоре после того, как одна из звезд высосала атмосферу из своей звезды-компаньона. Это обычное явление в тесных двойных системах, иногда называемое звездным вампиризмом», – Джулия Боденштайнер, научный сотрудник Европейской южной обсерватории.

В результате «вампиризма» одна звезда потеряла огромное количество своей массы во время наблюдений 2020 года, из-за чего казалось, что звезды вращаются очень далеко друг от друга, но на самом деле «звезда-вампир» просто была намного больше другой. Этот перенос массы также заставил звезду-реципиента вращаться быстрее, еще больше усилив иллюзию того, что она была намного ближе к Земле, чем ее меньшая звезда-компаньон. В таком случае, чтобы объяснить эту систему, уже не нужно добавлять в уравнение наличие черной дыры.

Боденштайнер и ее коллеги первоначально предложили эту гипотезу о звезде-вампире в июньской статье 2020 года в журнале Astronomy & Astrophysics – через месяц после публикации статьи, в которой утверждалось, что HR 6819 содержит ближайшую к Земле черную дыру.

В новой статье Боденштайнер и авторы первоначального исследования HR 6819 объединили усилия, чтобы раз и навсегда выяснить, у кого из них была лучшая теория поведения странной звездной системы.

Используя несколько инструментов высокого разрешения Очень Большого Телескопа, исследователи обнаружили, что две звезды в HR 6819 на самом деле вращаются вокруг друг друга всего лишь на одной трети расстояния между Землей и Солнцем. Таким образом, ближайшей к нам черной дырой снова оказалась черная дыра из двойной системы A0620-00.

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Тем не менее, ученые совсем не разочарованы, поскольку HR 6819 остается интригующей целью дальнейших исследований по совершенно другим причинам.

«Уловить такую ​​пост-вампирскую фазу [взаимоотношения звезд] чрезвычайно сложно, поскольку она очень короткая. Это делает наши выводы об HR 6819 очень захватывающими, поскольку она представляет собой идеального кандидата для изучения того, как этот вампиризм влияет на эволюцию массивных звезд», – объясняет соавтор исследования Эбигейл Фрост.

Между тем, поиск близко подобравшихся к Земле черных дыр продолжается. По словам авторов исследования, в одном только Млечном Пути скрываются от десятков до сотен миллионов черных дыр. Лишь вопрос времени, когда астрономы наткнутся на еще одну на нашем космическом заднем дворе.