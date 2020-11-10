Лед на поверхности Европы может светиться в темноте

Учитывая, что мы еще не полностью понимаем химический состав ледяного покрова Европы, неясно, как в действительности будут выглядеть эти процессы. Пока ни обсерватория Кека на Гавайях, ни космический телескоп «Хаббл» не зафиксировали это гипотетическое свечение напрямую.

Однако в следующем десятилетии мы сможем лучше рассмотреть Европу, когда космический корабль NASA Europa Clipper посетит этот спутник и даст нам шанс стать свидетелями явления, называемого электронно-стимулированной люминесценцией. А пока мы можем смоделировать, как это могло бы выглядеть, с помощью веществ и приспособлений, имитирующих лед Европы и высокоэнергетическое электронное излучение Юпитера.

В ряде лабораторных экспериментов команда Гудипати охлаждала ядра водяного льда в алюминиевой трубке, охлаждая лед до температуры -173,15 °С и подвергая его импульсам электронного излучения.

В ходе эксперимента лед излучал свечение, но его интенсивность зависела от того, какие химические вещества присутствовали в воде. «Мы обнаружили, что присутствие хлорида и карбоната натрия сильно гасило свечение, в то время как эпсомит усиливал радиационное свечение льда», пишут ученые.