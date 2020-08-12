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Космос

Лопнувший трос пробил 30-метровую дыру в радиотелескопе Аресибо

Михаил Сысоев
12 августа 2020
Авария в Аресибо
Фото: University of Central Florida
Сейчас эксперты оценивают масштабы разрушений.

Инцидент произошел 10 августа. Один из вспомогательных тросов, поддерживающих металлическую платформу над телескопом, разорвался и упал, пробив в антенне из алюминиевых листов дыру размером около 30 метров.  

Трос также повредил Григорианский купол (Gregorian Dome), расположенный рядом с облучателем, висящим над чашей телескопа, в котором находится мультиволновой приемник ALFA. Сама платформа, на которой находился купол, также была повреждена, что сделало ее недоступной. 

Причины, по которым оборвался трос, пока не определены. Работа обсерватории остановлена до окончания ремонта, который должен начаться в ближайшее время. 

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University of Central Florida Лопнувший трос в Аресибо
«У нас есть группа экспертов, которые оценивают ситуацию. Наша цель — обеспечить безопасность наших сотрудников, защитить объекты и оборудование, а также как можно скорее восстановить работу обсерватории, чтобы она могла продолжать оказывать помощь ученым по всему миру», — Франсиско Кордова, директор обсерватории Аресибо.

Аварии в обсерватории случаются уже не в первый раз. В 2017 году Аресибо пострадал от урагана «Мария», в результате чего телескоп был отключен на несколько дней, а затем несколько месяцев работал с пониженной производительностью. 

До ввода в строй китайского 500-метрового телескопа FAST Аресибо считался самым крупным в мире радиотелескопом с заполненной апертурой. Его диаметр составляет 304,8 метра. 

Обсерватория располагается в 15 км от города Аресибо в Пуэрто-Рико на высоте 497 м над уровнем моря. Телескоп используется для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы.

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