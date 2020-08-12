Лопнувший трос пробил 30-метровую дыру в радиотелескопе Аресибо

Инцидент произошел 10 августа. Один из вспомогательных тросов, поддерживающих металлическую платформу над телескопом, разорвался и упал, пробив в антенне из алюминиевых листов дыру размером около 30 метров.

Трос также повредил Григорианский купол (Gregorian Dome), расположенный рядом с облучателем, висящим над чашей телескопа, в котором находится мультиволновой приемник ALFA. Сама платформа, на которой находился купол, также была повреждена, что сделало ее недоступной.

Причины, по которым оборвался трос, пока не определены. Работа обсерватории остановлена до окончания ремонта, который должен начаться в ближайшее время.