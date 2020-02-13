Лучи смерти: как солнечный свет уничтожит астероиды перед гибелью звезды

Согласно новому исследованию Королевского астрономического общества, умирающее Солнце разрушит пояс астероидов, расположенный между орбитами Марса и Юпитера. Моделированиe указывает, что причиной уничтожения станет электромагнитное излучение, связанное c эффектом Ярковского-О’Кифа-Радзиевского-Пэддэка (YORP).

Эффект YORP получил свое название в честь четырех ученых, которые внесли свой вклад в его понимание. Он возникает, когда высокая температура звезды меняет скорость вращения небольшого объекта системы, например, астероида. Это происходит из-за неравномерного нагрева поверхности вращающихся тел. Разница в температурах между вечерней и утренней сторонами астероида приводит к возникновению реактивного импульса, возникающего при излучении фотонов с его поверхности. Этот импульс может изменить орбиту небесного тела и скорость его вращения.

В будущем Солнце станет красным гигантом, что приведет к расширению и увеличению его яркости в 1 000-10 000 раз.