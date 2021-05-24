Лунная GPS: Европейское космическое агентство оснастит Луну системой спутников

Европейское космическое агентство (ESA) начало разработку системы из группы спутников, которая будет вращаться вокруг Луны и предоставлять навигационные и телекоммуникационные услуги исследователям.

Если все пойдет по плану, новая система может появиться в конце 2020-х годов, всего через несколько лет после ожидаемой посадки пилотируемой миссии NASA Artemis 3 возле южного полюса Луны.

В ESA полагают, что Луна в ближайшие годы станет довольно оживленным местом не только благодаря исследователям, но и благодаря коммерческим компаниям. Новый проект, получивший название «Лунный свет», упростит и удешевит расцвет молодой лунной экономики, заявили в ESA.