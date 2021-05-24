Лунная GPS: Европейское космическое агентство оснастит Луну системой спутников

Европейское космическое агентство (ESA) начало разработку системы из группы спутников, которая будет вращаться вокруг Луны и предоставлять навигационные и телекоммуникационные услуги исследователям.
Если все пойдет по плану, новая система может появиться в конце 2020-х годов, всего через несколько лет после ожидаемой посадки пилотируемой миссии NASA Artemis 3 возле южного полюса Луны.
В ESA полагают, что Луна в ближайшие годы станет довольно оживленным местом не только благодаря исследователям, но и благодаря коммерческим компаниям. Новый проект, получивший название «Лунный свет», упростит и удешевит расцвет молодой лунной экономики, заявили в ESA.
На данный момент ESA заключило контракты с двумя европейскими промышленными консорциумами – SSTL и Telespazio – на изучение осуществимости такого предприятия в течение следующих полутора лет.
В настоящее время для поддержки одной лунной миссии требуется сеть больших наземных антенн для дальней космической связи, которые отслеживают и определяют положение орбитального аппарата или посадочного модуля. Но такой способ работы – медленный и дорогостоящий, сказал на пресс-конференции Пол Верхоэф, директор по навигации ESA.
Точность данных позиционирования далека от аналогичной на Земле – всего лишь от 500 метров до пяти километров. Для сравнения, точность Глобальной системы позиционирования США (GPS) составляет от 30 сантиметров до пяти метров. Более того, каждый посадочный модуль должен нести около 40 кг подсистем навигации.
По словам Верхоэфа, с установленной лунной навигационной спутниковой системой будущим лунным аппаратам потребуется только простой приемник и высотомер, чтобы безопасно совершить посадку.
«Уменьшение веса и объема аппаратуры затем будет использовано для установки дополнительных инструментов на ваш посадочный модуль и доставки их на Луну», – добавил Верхоэф.
На начальном этапе в ESA хотят воспользоваться множеством навигационных спутников, которые уже вращаются вокруг Земли. Помимо сети GPS США, существуют еще три глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS), обеспечивающие жителей планеты высокоточными данными о местоположении: европейская Galileo, российская Glonass и китайская Beidou. Все эти спутники могут передавать полезные данные транспортным средствам на Луне.
Верхоэф заявил, что лунная навигационная группировка, вероятно, будет состоять из трех или четырех спутников с возможным добавлением дополнительных.
«С тремя или четырьмя спутниками мы уже можем сделать довольно много. На данный момент у нас цель – обеспечить точность в 100 метров и, возможно, лучше. Мы думаем, что сможем достичь точности в 30 метров», – отмечает Верхоэф.
По словам директора SSTL Фила Браунетта, создание общей навигационной и телекоммуникационной сети для Луны, послужит катализатором для новых исследовательских миссий не только странами-членами ESA, но и международными партнерами. «Мы видим, что это значительно снизит стоимость и сложность последующих экспедиций», – говорит он.