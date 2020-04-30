«Лунный фонарик» будет искать воду в древних кратерах нашего спутника

Один из способов, с помощью которых NASA надеется сократить расходы на выполнение лунных миссий и сделать их более жизнеспособными, заключается в сборе и использовании ресурсов, уже имеющихся на спутнике. В частности, космические агентства по всему миру изучают возможность добычи водяного льда, который может быть превращен в питьевую воду, кислород или даже ракетное топливо с помощью соответствующего оборудования.
Для поиска водяного льда будет использоваться Lunar Flashlight (дословно переводящийся как «Лунный фонарик»), разрабатываемый в Лаборатории реактивного движения NASA кубсат размером 12×24×36 сантиметров. Кубсаты имеют ряд недостатков из-за их ограниченного объема, однако они очень универсальны, особенно когда речь идет о технологиях тестирования, которые затем могут быть включены в последующие флагманские миссии. Они также дешевы в производстве и не требуют специальной ракеты-носителя для выведения на орбиту.
Спутник весом 14 кг будет работать от солнечных батарей и приводиться в движение четырьмя двигателями, работающими на новом экологически чистом топливе. Его основным научным инструментом является четырех-лазерный рефлектометр, который будет использоваться для исследования глубин лунных кратеров. Lunar Flashlight совершит десять оборотов вокруг Луны, распределенных в течение двухмесячной фазы наблюдений. Он будет пролетать на низкой орбите над южным полюсом Луны и сканировать поверхность, составляя карту залежей льда в холодных ловушках, местах, куда не проникает солнечный свет.
Четырехлазерный рефлектометр Lunar Flashlight будет использовать длины волн ближнего инфракрасного диапазона, которые легко поглощаются водой, чтобы идентифицировать скопления льда на поверхности. Почва, покрывающая поверхность Луны, известная как реголит, не поглощает инфракрасный свет, как водяной лед. Следовательно, чем больше поглощение света в кратере, тем большее количество льда может там скрываться.
Запуск «лунного фонарика» запланирован на апрель 2021 года. По завершении миссии по картированию льда в лунных кратерах, кубсат будет разбит, врезавшись в южный полюс Луны.
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