«Лунный фонарик» будет искать воду в древних кратерах нашего спутника

Для поиска водяного льда будет использоваться Lunar Flashlight (дословно переводящийся как «Лунный фонарик»), разрабатываемый в Лаборатории реактивного движения NASA кубсат размером 12×24×36 сантиметров. Кубсаты имеют ряд недостатков из-за их ограниченного объема, однако они очень универсальны, особенно когда речь идет о технологиях тестирования, которые затем могут быть включены в последующие флагманские миссии. Они также дешевы в производстве и не требуют специальной ракеты-носителя для выведения на орбиту.

Спутник весом 14 кг будет работать от солнечных батарей и приводиться в движение четырьмя двигателями, работающими на новом экологически чистом топливе. Его основным научным инструментом является четырех-лазерный рефлектометр, который будет использоваться для исследования глубин лунных кратеров. Lunar Flashlight совершит десять оборотов вокруг Луны, распределенных в течение двухмесячной фазы наблюдений. Он будет пролетать на низкой орбите над южным полюсом Луны и сканировать поверхность, составляя карту залежей льда в холодных ловушках, местах, куда не проникает солнечный свет.