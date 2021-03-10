Лунный ковчег: одна из самых масштабных идей в истории человечества

Ученые предложили отправить образцы спермы и яйцеклеток 6,7 миллиона видов на Земле в ковчег, построенный на Луне. Предполагается, что генный банк, который также может содержать образцы семян и спор, будет построен под лунной поверхностью в полой охлаждаемой лавовой трубе.

Помещенные в ковчег образцы будут храниться в холодильнике при криогенных температурах, а объект будет получать энергию от солнечных батарей на поверхности Луны. Ученые надеются, что ковчег сохранит генетическое разнообразие Земли в случае глобальной катастрофы, которая может быть вызвана изменением климата, извержением супервулкана или столкновением с астероидом.

Идея создания генных банков для восстановления утраченного биоразнообразия в будущем не нова. Так, более миллиона образцов семян в настоящее время хранятся в Глобальном хранилище семян Свальбарда на острове Шпицберген в Арктическом море.