Лунный ковчег: одна из самых масштабных идей в истории человечества

Ученые предложили отправить образцы спермы и яйцеклеток 6,7 миллиона видов на Земле в ковчег, построенный на Луне. Предполагается, что генный банк, который также может содержать образцы семян и спор, будет построен под лунной поверхностью в полой охлаждаемой лавовой трубе.
Помещенные в ковчег образцы будут храниться в холодильнике при криогенных температурах, а объект будет получать энергию от солнечных батарей на поверхности Луны. Ученые надеются, что ковчег сохранит генетическое разнообразие Земли в случае глобальной катастрофы, которая может быть вызвана изменением климата, извержением супервулкана или столкновением с астероидом.
Идея создания генных банков для восстановления утраченного биоразнообразия в будущем не нова. Так, более миллиона образцов семян в настоящее время хранятся в Глобальном хранилище семян Свальбарда на острове Шпицберген в Арктическом море.
При этом размещение подобных объектов на Земле делает их уязвимыми. Например, изменение климата, сопровождающееся повышением уровня моря, может привести к тому, что хранилище на Шпицбергене будет потеряно. Удаленная, но все же доступная Луна может быть более безопасным местом.
Согласно расчетам, транспортировка примерно 50 образцов для каждого из 6,7 миллиона видов потребует 250 запусков ракет. Для сравнения, чтобы собрать Международную космическую станцию на низкой околоземной орбите, потребовалось всего 40 запусков ракет.
Команда предлагает установить лунный ковчег внутри лавовой трубки — полого туннеля, образовавшегося миллиарды лет назад, когда расплавленная порода текла под поверхность, в конечном итоге оставив после себя сеть из сотен трубок диаметром около 100 метров каждая.
Первоначальной установке базы может помочь другой проект той же команды – в частности крошечные летающие и прыгающие роботы, получившие название SphereX. Эти механизмы можно использовать для сбора образцов лунной пыли и горных пород, а также данных о структуре, температуре и составе пещер.
Основной базы будет ряд цилиндрических модулей «криоконсервации», в которых будут аккуратно заархивированы уложенные ряды чашек Петри, содержащие образцы материалов. По словам исследователей, семена необходимо охладить до температуры -180 °C, а стволовые клетки — до -196 °С.
Однако до создания такого лунного ковчега еще далеко — исследователям сначала нужно определить, например, как среда с низкой гравитацией повлияет на образцы.
«Подобные проекты […] заставляют меня чувствовать, что мы приближаемся к превращению в космическую цивилизацию в не очень далеком будущем, когда мы будем строить базы на Луне и Марсе. Междисциплинарные проекты сложны, но я думаю, та же сложность делает их красивыми», — говорит соавтор исследования Альваро Диас-Флорес.
Полные результаты исследования были представлены на аэрокосмической конференции Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE), которая проходит в режиме онлайн с 6 по 13 марта 2021 года.