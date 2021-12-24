Луну будет изучать «Летающая тарелка»

Хотя мы обычно думаем о летающих тарелках как о кораблях, используемых инопланетянами в научно-фантастических фильмах, ученые Массачусетского технологического института (MIT) теперь предлагают использовать одну из своих разработок для исследования Луны. Как уверяют разработчики, этот аппарат способен парить над лунной поверхностью за счет силы электростатического отталкивания.

На Луне отсутствует защитная атмосфера, поэтому ее поверхность подвергается воздействию космической плазмы и ультрафиолетовых лучей Солнца напрямую. Это приводит к тому, что ее грунт становится положительно заряженным, причем достаточно для того, чтобы лунная пыль поднималась на высоту до одного метра над поверхностью – такой же эффект проявляется, когда статически заряженная расческа притягивает к себе волосы.

Ранее исследователи уже предлагали использовать это явление в космическом планере, который мог бы изучать поверхность безатмосферных объектов. Предполагалось, что если бы крылья планера были бы покрыты таким материалом как майлар, то положительно заряженная поверхность Луны и планер отталкивались бы от друга, заставляя аппарат левитировать.

По словам разработчиков из MIT, хотя такая установка смогла бы работать на небольших астероидах, сила тяжести на более крупных небесных телах, таких как Луна, все равно утянет планер вниз. Поэтому для земного спутника больше подходит аппарат, похожий на летающую тарелку.