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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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Космос

Малое Магелланово Облако впервые запечатлено крупным планом

National Geographic Россия
20 декабря 2021
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Фото: Australian National University
Это наиболее подробное изображение водорода, испускаемого соседом Млечного Пути.

На потрясающем снимке, сделанном исследователями из Австралийского национального университета (ANU) и национального научного агентства Австралии (CSIRO), в новых деталях показан один из ближайших соседей Млечного Пути.

Ведущий автор исследования доктор Николас Пингель отмечает, что это наиболее четкая картина водорода, испускаемого Малым Магеллановым Облаком.

«Четкость этого изображения беспрецедентна. Мы впервые можем увидеть все мелкомасштабные структуры. Это важный шаг в понимании роли водорода в эволюции галактик», – Николас Пингель.

Для создания изображения команда использовала радиотелескоп ASKAP и высокотехнологичное программное обеспечение CSIRO для сбора и обработки 100 часов данных наблюдения за Малым Магеллановым Облаком. Теперь ученые надеются продвинуть проект еще дальше. 

«Это конкретное изображение было частью пилотного исследования. В течение следующего года мы собираемся собрать больше наблюдений. В конце концов мы сможем соединить их и создать гигантскую мозаику, которая покажет, как эта галактика соединяется со своими ближайшими соседями», – Николас Пингель.

Этот проект является частью обзора Galactic ASKAP. Этот радиоинтерферометр расположен в Западной Австралии. Он представляет собой комплекс из 36 антенн диаметром 12 метров каждая, объединенных в один телескоп. 

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