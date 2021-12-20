Малое Магелланово Облако впервые запечатлено крупным планом

На потрясающем снимке, сделанном исследователями из Австралийского национального университета (ANU) и национального научного агентства Австралии (CSIRO), в новых деталях показан один из ближайших соседей Млечного Пути.

Ведущий автор исследования доктор Николас Пингель отмечает, что это наиболее четкая картина водорода, испускаемого Малым Магеллановым Облаком.