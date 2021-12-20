Малое Магелланово Облако впервые запечатлено крупным планом

На потрясающем снимке, сделанном исследователями из Австралийского национального университета (ANU) и национального научного агентства Австралии (CSIRO), в новых деталях показан один из ближайших соседей Млечного Пути.
Ведущий автор исследования доктор Николас Пингель отмечает, что это наиболее четкая картина водорода, испускаемого Малым Магеллановым Облаком.
Для создания изображения команда использовала радиотелескоп ASKAP и высокотехнологичное программное обеспечение CSIRO для сбора и обработки 100 часов данных наблюдения за Малым Магеллановым Облаком. Теперь ученые надеются продвинуть проект еще дальше.
Этот проект является частью обзора Galactic ASKAP. Этот радиоинтерферометр расположен в Западной Австралии. Он представляет собой комплекс из 36 антенн диаметром 12 метров каждая, объединенных в один телескоп.