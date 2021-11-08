Малые тела Солнечной системы: что мы знаем о них

Эта история быстро разлетелась по заголовкам во всем мире; в новостях подробно разбирали, чем грозит такое столкновение. А еще, как нарочно, незадолго до этого геологи идентифицировали кратер от того самого астероида, который упал на Землю 66 миллионов лет назад и стал причиной гибели динозавров...

Астрономы поспешили все перепроверить. Не прошло и суток, как Дон Йоманс и Пол Чодас из Лаборатории реактивного движения НАСА выяснили, что астероид пройдет на расстоянии 960 тысяч километров от Земли. Уф! – опасность миновала. Но мысль об астероидах-убийцах уже поселилась в сознании масс – подкрепленная выходом на экраны фильмов «Столкновение с бездной» и «Армагеддон» (что было чистым совпадением). В мае 1998 года Конгресс США дал указание НАСА в течение десяти лет найти как минимум 90 процентов всех астероидов размером более километра на расстоянии 195 миллионов километров от Солнца. К июлю в агентстве появился отдел наблюдения за поиском астероидов.

К тому времени астрономы были вооружены необходимыми технологиями. В конце 1990-х сенсоры цифровых камер превзошли по чувствительности стеклянные пластины, на которые традиционно снимали ночное небо. Новые телескопы умели получать изображения более мелких, темных и удаленных объектов. А поскольку данные теперь хранились в цифровом формате, исследователи смогли анализировать их с помощью компьютерных программ, что упростило обработку информации.

В 2002 году астроном Майк Браун и его коллеги решили оснастить большой цифровой камерой 1,2-метровый телескоп в калифорнийской Паломарской обсерватории. Когда Браун направил прибор на Пояс Койпера, у него возникло ощущение, будто новые миры буквально посыпались с неба.

Среди открытий Брауна были три объекта незначительно меньше Плутона, а один, названный в честь греческой богини раздора Эриды, был вроде как даже крупнее. Все это привело к тому, что в 2006 году Международный астрономический союз проголосовал за создание категории «карликовые планеты», в которую теперь входит и Плутон. В следующие 15 лет астрономы открыли в пространстве за Нептуном еще больше малых тел – и описали разнообразные типы их движения вокруг Солнца.

Одни объекты отличаются стабильными четкими орбитами: можно предположить, что эти тела сформировались там, где они находятся сейчас. Другие разбросало по неровным орбитам под воздействием гравитационного поля Нептуна. А третьи (таких обнаружено совсем немного) находятся на очень дальних и вытянутых орбитах и, вероятно, не испытывают воздействие гравитации ни от одной известной планеты.

Эти «обособленные» малые тела движутся настолько странно, что Браун и некоторые астрономы подозревают влияние на них неизвестной планеты размером в несколько раз больше Земли, которая скользит в десятках миллиардов километров от Солнца.

Но даже лучшие телескопы дают лишь крупицы информации. Чтобы собрать весь пазл, людям придется доставить кусочки космоса на Землю.