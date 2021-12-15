Марс мог потерять воду не только из-за Солнца

В новой статье, опубликованной в журнале Science, планетолог из Университета Джорджа Мейсона Эрдал Йигит утверждает, что взаимодействие верхних слоев атмосферы с солнечным ветром может лишь частично объяснить, как Марс потерял свою поверхностную воду.

Йигит использовал недавние результаты нескольких орбитальных космических миссий на Марс, таких как орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter, (TGO), «Марсианский орбитальный аппарат NASA» (MRO) и миссия NASA «Атмосфера и летучая эволюция Марса» (MAVEN).

Вместе эти миссии показали, что Марс по-прежнему теряет воду, в основном во время летнего сезона пыльных бурь, который случается, когда планета находится ближе всего к Солнцу.