Марс мог потерять воду не только из-за Солнца

Хотя сегодня на Марсе холодно и сухо, когда-то на этой планете была вода. Мы знаем, что около 3,9 миллиарда лет назад внутренняя динамо-машина глубоко внутри Марса прекратила работу, сбросив магнитный щит планеты и позволив заряженным частицам солнечного ветра уничтожить атмосферу планеты.
В новой статье, опубликованной в журнале Science, планетолог из Университета Джорджа Мейсона Эрдал Йигит утверждает, что взаимодействие верхних слоев атмосферы с солнечным ветром может лишь частично объяснить, как Марс потерял свою поверхностную воду.
Йигит использовал недавние результаты нескольких орбитальных космических миссий на Марс, таких как орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter, (TGO), «Марсианский орбитальный аппарат NASA» (MRO) и миссия NASA «Атмосфера и летучая эволюция Марса» (MAVEN).
Вместе эти миссии показали, что Марс по-прежнему теряет воду, в основном во время летнего сезона пыльных бурь, который случается, когда планета находится ближе всего к Солнцу.
Ученый отмечает, что вода могла быть перенесена из нижних в верхние части атмосферы, прежде чем подвергаться фотолизу. Этому переносу могло содействовать сочетание таких причин как конвекционные течения на малых высотах, пыльные бури или внутренние гравитационные волны — колебания в атмосфере, вызванные в том числе силой тяжести.
Понимание того, как Марс потерял свою поверхностную воду напрямую связано с важнейшими вопросами планетологии, заключает исследователь.