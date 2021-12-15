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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Космос

Марс мог потерять воду не только из-за Солнца

National Geographic Россия
15 декабря 2021
Марс
Фото: NASA
Возможно, на это повлияли еще три фактора.

Хотя сегодня на Марсе холодно и сухо, когда-то на этой планете была вода. Мы знаем, что около 3,9 миллиарда лет назад внутренняя динамо-машина глубоко внутри Марса прекратила работу, сбросив магнитный щит планеты и позволив заряженным частицам солнечного ветра уничтожить атмосферу планеты. 

«Чтобы вода имелась в жидкой форме, вам нужно иметь достаточное атмосферное давление. Когда атмосфера Марса выгорела, атмосферное давление упало, и жидкая вода на поверхности начала испаряться – она не может оставаться в нестабильной жидкой форме», – Шеннон Карри, ученый-планетолог из Калифорнийского университета в Беркли.

В новой статье, опубликованной в журнале Science, планетолог из Университета Джорджа Мейсона Эрдал Йигит утверждает, что взаимодействие верхних слоев атмосферы с солнечным ветром может лишь частично объяснить, как Марс потерял свою поверхностную воду. 

Йигит использовал недавние результаты нескольких орбитальных космических миссий на Марс, таких как орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter, (TGO), «Марсианский орбитальный аппарат NASA» (MRO) и миссия NASA «Атмосфера и летучая эволюция Марса» (MAVEN).

Вместе эти миссии показали, что Марс по-прежнему теряет воду, в основном во время летнего сезона пыльных бурь, который случается, когда планета находится ближе всего к Солнцу.

«Пыльные бури в нижних слоях атмосферы – ключевой компонент марсианской погоды с далеко идущими последствиями для всей атмосферной системы Марса», – Эрдал Йигит.

Ученый отмечает, что вода могла быть перенесена из нижних в верхние части атмосферы, прежде чем подвергаться фотолизу. Этому переносу могло содействовать сочетание таких причин как конвекционные течения на малых высотах, пыльные бури или внутренние гравитационные волны — колебания в атмосфере, вызванные в том числе силой тяжести.

Понимание того, как Марс потерял свою поверхностную воду напрямую связано с важнейшими вопросами планетологии, заключает исследователь. 

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