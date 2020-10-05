Марс подойдет к Земле на самое близкое расстояние за 15 лет

6 октября расстояние между Землей и Марсом сократится до 62,1 млн километров. Затем планеты начнут отдаляться друг от друга, и подобное сближение не повторится в ближайшие 15 лет.

Во время сближения Марс будет легко увидеть в телескоп или же без него. При этом Красная планета будет видна в области ночного неба с очень небольшим количеством звезд. В этом же районе с помощью телескопа можно будет увидеть Юпитер и Сатурн.

Как видно на ролике ниже, Земля и Марс находятся на эллиптических орбитах, что означает, что они могут подходить очень близко к друг другу и, напротив, удаляться на огромное расстояние.