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Космос

Марс подойдет к Земле на самое близкое расстояние за 15 лет

National Geographic Россия
05 октября 2020
Марс
Фото: NASA
Это произойдет 6 октября.

6 октября расстояние между Землей и Марсом сократится до 62,1 млн километров. Затем планеты начнут отдаляться друг от друга, и подобное сближение не повторится в ближайшие 15 лет.

Во время сближения Марс будет легко увидеть в телескоп или же без него. При этом Красная планета будет видна в области ночного неба с очень небольшим количеством звезд. В этом же районе с помощью телескопа можно будет увидеть Юпитер и Сатурн. 

Как видно на ролике ниже, Земля и Марс находятся на эллиптических орбитах, что означает, что они могут подходить очень близко к друг другу и, напротив, удаляться на огромное расстояние. 

Максимально возможное сближение между планетами происходит, когда Земля находится дальше всего от Солнца (афелий), а Марс ближе всего к Солнцу (перигелий). В этой точке расстояние между планетами может составить 54,6 миллиона километров. Когда Земля и Марс находятся на противоположных сторонах Солнца и оба в своем афелии, расстояние между ними может превысить 400 млн км.

Одно из рекордных сближений планет произошло в 2003 году, когда Землю и Марс разделяло всего 55,7 миллиона километров. После нынешнего сближения наша планета начнет все дальше отклоняться от своего «соседа». Этот процесс продлится до 2029 года. Затем планеты вновь начнут двигаться навстречу и в 2035 году подойдут друг к другу на 56,9 миллиона километров.

Этот год был отличной возможностью для запуска многих миссий на Красную планету. Помимо запуска марсохода NASA Perseverance в июле, на Марс отправились еще две миссии в том же двухнедельном окне. 

Следующая партия миссий на Марс — например, возврат образцов с Марса — будет совершена в 2022 году, но им придется пройти еще 20 миллионов километров, так как мы будем на расстоянии 81,5 миллиона километров друг от друга.

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